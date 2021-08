No cabe duda alguna que Travis Touchdown es todo un personaje, pero ¿te imaginas cómo sería su propia serie de TV o película? Aunque todavía no lo hemos visto, aparentemente ya ha habido múltiples propuestas anteriormente. De hecho, Suda51 es uno de los interesados en expandir la franquicia de No More Heroes hacia otros medios.

En entrevista con IGN, Suda51 mencionó que todavía “espera” transformar No More Heroes en una serie o película algún día. Al creativo le gustaría aliarse con uno de los servicios más populares de streaming, y aunque no dijo nombres específicos, declaró que anteriormente ya había escuchado unas cuantas ofertas pero en realidad nada se había concretado. Aquí en sus propias palabras:

“He tenido múltiples ofertas y propuestas para adaptar No More Heroes al cine o la TV a lo largo de los años, pero hasta ahorita, ninguna se ha concretado. Una de ellas se acercó bastante, pero al final no resultó. Incluso ya teníamos al actor que interpretaría al personaje principal, pero nunca llegamos a la etapa de producción. Pero bueno, siempre nos hacen ese tipo de propuestas, así que espero un día de estos convertir ese sueño en realidad, y darle a todos la película o serie de No More Heroes que todos quieren tal vez en Amazon Prime o Netflix o algo.”

Con el alza en popularidad de las series y películas de videojuegos, así como el próximo lanzamiento de No More Heroes III, tal vez Travis Touchdown finalmente tenga su oportunidad de brillar en la pantalla chica o grande.

Via: Nintendo Everything