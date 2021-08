El juego de Demon Slayer sí tendrá demonios jugables

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles es uno de los juegos de anime más esperados de 2021. La mayoría de los adelantos de este título se han enfocado en Tanjiro y el resto de los cazadores de demonios, dejando a los fans preguntándose si podremos controlar a los antagonistas principales de este mundo. Afortunadamente, los desarrolladores de este título tienen buenas noticias para los jugadores.

Por medio de un reciente tráiler, la cuenta oficial del título en Japón ha confirmado que los demonios llegarán al modo Versus por medio de una actualización gratuita después del lanzamiento del juego. Por el momento se desconoce exactamente cuándo es que esto sucederá.

De igual forma, considerando que la historia de este juego se desarrolla durante los primeros arcos del anime, es muy probable que no veamos a algunos de los demonios que protagonizan los últimos capítulos del manga. Esperemos tener más información al respecto lo más pronto posible.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de octubre de 2021. En temas relacionados, un rumor del anime tiene preocupados a los fans. De igual forma, aquí puedes ver el más reciente tráiler de la segunda temporada del anime.

Vía: Siliconera