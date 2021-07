Aunque todavía no tenemos una fecha exacta para su estreno, el reciente póster y teaser para la segunda temporada de Demon Slayer provocó mucha emoción entre los fans. Si tú tampoco puedes esperar por el lanzamiento de esta segunda parte, entonces Funimation ha compartido un nuevo adelanto en video que te ayudará a calmar tus ansias, o posiblemente todo lo contrario.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Funimation compartió lo siguiente:

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu and Inosuke are back, along with the Sound Hashira, Tengen Uzui.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc will be streaming in 2021 on Funimation!

