Review – Aliens: Fireteam Elite

Aliens: Fireteam Elite tiene una estructura de juego bastante sencilla, al punto de que llega a caer en la simpleza, monotonía y repetición. Te explico: tienes un HUB en el cual puedes interactuar con diferentes NPCS, así como comprar equipo tanto cosmético como accesorios para tus armas. Eso es lo único que puedes hacer dentro de este hub.

Las misiones son elegidas desde un menú, y antes de cada misión podrás elegir diferentes cosas como tu clase, tus armas, tus habilidades especiales y otros elementos que tendrán un impacto directo en el control de tu personaje. Una vez que ya tengas listo tu personaje podrás empezar la misión, y es aquí donde empieza la “diversión”.

Absolutamente todas las misiones te tienen corriendo de punto “A” a punto “B” matando a todos los enemigos que te encuentres de por medio. De vez en cuando llega a haber ciertas variaciones en estas misiones, como por ejemplo, resistir la emboscada enemiga por determinado periodo de tiempo o interactuar con diferentes objetos mientras tú y tu escuadrón son atacados constantemente. Pero fuera de eso, no esperes que las misiones se vuelvan más complejas o que requieran de una auténtica estrategia para completarlas.

Al tratarse de un loot-shooter, pues, el “loot” debe ser parte importante de la experiencia, al punto de que los jugadores quieran grindear continuamente para conseguir una mejor arma o armadura. Tristemente, no es el caso aquí. Fireteam Elite tiene un sistema de loot poco inspirador, es decir, en ningún momento me dieron ganas de repetir una misión solo para ver qué loot podía conseguir al hacerlo. De igual forma, el loot que consigues casi no tiene impacto en el gameplay, pues las armaduras se reducen a un simple objeto cosmético, mientras que los accesorios que puedes equipar en tus armas difícilmente alteran la forma en que éstas se controlan o manejan.

Existe la opción de comprar nuevo loot a través del vendedor en el hub, pero como suele ser el caso, el mejor loot lo encuentras en los niveles. De hecho, algunos niveles cuentan con áreas “secretas” que normalmente esconden muy buen loot, y basta con desviarte un poquito del camino principal para encontrarlo.

Lamento decir que si eres alguien que disfruta de este tipo de juegos, y esperabas que Fireteam Elite fuera justo lo que necesitabas para salir de la rutina de algo como Destiny o Diablo, entonces piénsatelo dos veces porque a comparación de esos dos juegos, éste deja mucho por desear en ese apartado en específico.

De repente, los Xenomorfos ya no son tan intimidantes

Una de las cosas que hacía tan increíble a Alien: Isolation era justamente la imponente y aterradora presencia del Xenomorfo; no saber de dónde podría salir esta criatura te mantenía al filo de tu asiento en todo momento. Aquí se pierde por completo esa sensación de terror que provocaba el Xenomorfo, puesto que estarás matando a 100 de ellos cada cinco minutos.

No, no es broma, en realidad Fireteam Elite trata a estas criaturas como un enemigo más cualquiera, desaprovechando totalmente sus habilidades de sigilo, destreza y velocidad. Sin entrar mucho en territorio de spoilers, te puedo decir que los Xenomorfos no son los únicos enemigos a los que te enfrentarás en el juego, pero sí la mayoría. De hecho, sus desarrolladores se tomaron la libertad de crear nuevas variantes de estos alienígenas con el propósito de ampliar la experiencia de gameplay.

Por supuesto, tendrás que lidiar con el Xenomorfo tradicional, pero también hay variantes que escupen ácido, otras que te atacan con fuego y otras con una increíble fuerza física que se abalanzaran sobre ti para agarrarte a golpes en el suelo. A pesar de todas estas diferencias, la estrategia para derrotar a cada una de ellos es simple: dispárale hasta que se muera.

De vez en cuando el juego te pondrá frente a una pequeña pelea contra jefe, aunque en realidad es muy fácil acabar con ellos si tienes un equipo coordinado. Esto lo digo porque los jefes del juego no suelen ser tan diferentes de un enemigo común y corriente, excepto que con más puntos de vida y una que otra habilidad diferente. Pero si tú y todo tu equipo se coordinan y les disparan al mismo tiempo, será sumamente fácil derrotarlos, incluso en las dificultades más avanzadas.

Para acabar con todos estos enemigos tendrás a tu disposición diferentes tipos de armas, que van desde los rifles de asalto, hasta las escopetas y lanzallamas. De acuerdo con sus autores, hay más de 30 armas a tu disposición. También estarás acompañado por diferentes habilidades, y algunas de ellas dependen del tipo de clase que elijas. Hasta el momento solo hay cinco clases: Gunner, Demolisher, Technician, Doc y Recon, pero la realidad es que existe muy poca diferencia entre ellas.

¿Dónde quedó la rejugabilidad?

Aliens: Fireteam Elite no es un juego muy largo, de hecho, creo que en menos de 10 horas podrías aventarte los cuatro actos de la campaña. Como tal, debería ofrecer un alto valor de rejugabilidad, el cual parece que sus desarrolladores no tomaron en cuenta. Complementando lo que te platicaba sobre el loot hace unos cuantos párrafos, no existen demasiadas razones para repetir las misiones de la campaña.

Existe algo llamado Challenge Cards que son una serie de retos que el jugador puede activar, como por ejemplo hacer que los enemigos hagan más daño o que el jugador tenga menos vida. Terminar una misión con una de estas cartas activada suele ofrecer mayores recompensas, pero creo que llega un punto donde estar haciendo la misma misión una y otra vez con diferentes modificadores podría volverse algo tedioso.

Existen tres niveles de dificultad, pero la experiencia entre cada uno de ellos es muy parecida. De hecho, cada misión tiene un “nivel recomendado” por así decirlo, y este no cambia sin importar qué dificultad elijas, por lo que un personaje con un nivel de equipo muy alto podría fácilmente terminar con las primeras misiones sin mucho problema.

Existe un Season Pass para el juego, el cual promete añadir muchísimo nuevo contenido a la experiencia, pero hasta la fecha sus desarrolladores no han explicado exactamente lo que podemos esperar de él. Es decir, tendrás que conformarte con el poco contenido que tiene Fireteam Elite por ahora.

Hay mejores cosas allá fuera

Aliens: Fireteam Elite es un juego bastante genérico que puede llegar a ser divertido si lo juegas con amigos y no te preocupas demasiado por el nombre de Alien o lo que esta experiencia aporta a la franquicia, porque en realidad es nada. Si llegas a este título con la mentalidad de que podrás apagar tu cerebro por unas cuantas horas, y sin preocuparte demasiado por el loot u otros elementos, entonces es muy posible que Fireteam Elite pueda brindarte un buen rato de diversión.

A pesar de lo anterior, existen ciertos problemas que son imposibles de negar, la repetitividad es uno de ellos. Una de las características más importantes del género loot-shooter tiene que ver con generarles una necesidad a los usuarios para que sigan jugando por mejor loot, algo que Fireteam Elite no consigue.

En conclusión, me es difícil recomendar Fireteam Elite incluso para el más fiel seguidor de Alien, pues como videojuego es una experiencia que deja mucho por desear y todo apunta a que sí, estamos frente a otro tropiezo de esta querida saga.