Seguimos sin tener fecha de lanzamiento para la segunda temporada de Demon Slayer, pero eso no significa que no tengamos rumores al respecto. De hecho, uno de los más recientes está provocando todo tipo de reacciones entre los fans, ya que en caso de ser cierto, seguramente se armará una enorme polémica.

De acuerdo con SPY, una reconocida cuenta en Twitter que comparte contenido relacionado a anime y manga, el primer arco narrativo para las segunda parte de Demon Slayer cubrirá los acontecimientos de la película, Mugen Train.

Kimetsu s2 first arc will cover Train part and not all the cour ! It can be 5-8 episodes as well with good quality and more details! don’t lost the hope ✨

— Masterful (SPY) (@_Dominating) July 29, 2021