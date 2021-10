Checa el nuevo avance The Batman

El próximo 16 de octubre se llevará a cabo el DC FanDome y, entre todos los anuncios, un nuevo tráiler de The Batman es una de las revelaciones más esperadas. De esta forma, hace unos momentos se compartió un teaser para el avance completo que veremos en un par de días.

Como ya se había mencionado, esta interpretación del Caballero de la Noche será más brutal. De esta forma, en el avance podemos escuchar a Batman decir que su señal es una advertencia en contra de todo aquel que decida cometer un crimen. Es así que se espera que el tráiler completo del fin de semana nos presente a un personaje que siga esta filosofía.

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4

— The Batman (@TheBatman) October 14, 2021