Sets de LEGO nos dan una mirada a The Batman

A solo unos días de llevarse a cabo una nueva edición del DC FanDome, los fans de The Batman han recibido una nueva mirada al universo que Matt Reeves está construyendo. Para la sorpresa de muchos, cuatro sets de LEGO nos han proporcionado con un vistazo a la Baticueva y al Batimóvil de esta cinta.

El primero de estos sets está enfocado en la Baticueva. El set conocido como “Batcave: Riddler Face-Off” nos muestra una recreación de la locación presente en The Batman, y estará acompañada con pequeñas figuras de Batman, el Comisionado Gordon, The Riddler, Selina Kyle, Alfred y Bruce Wayne.

Por otro lado, tenemos el “Batmobile: The Penguin Chase”, paquete que incluye una versión modesta del Batimóvil, así como figuras de Batman y el Pingüino. Junto a esta representación del icónico automóvil, también estará disponible una versión más compleja de este medio de transporte. Ambos sets se podrán usar en conjunto con la Baticueva.

Por último, tenemos al “Batman & Selina Kyle Motorcycle Pursuit”. Este set incluye otra figura para Batman y Selina, así como un par de motocicletas para cada personaje. Los cuatro paquetes de LEGO estarán disponibles a partir del próximo 1 de enero de 2022, y ya puedes pre-ordenarlos en la tienda oficial de esta compañía.

Nota del Editor:

The Batman es una de las películas más esperadas del próximo año. Después del desastre que fue la versión de este personaje para el DCEU, Matt Reeves parece que nos entregará una nueva visión de este icónico personaje durante su primer año como el Caballero de la Noche. Es seguro este trabajo cuenta con una gran inspiración de The Dark Knight, pero eso no es algo malo.

Vía: Brick fanatics.