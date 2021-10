Así fue cómo el Switch OLED debutó en Japón

La última semana fue una llena de lanzamientos de primer nivel, en donde también vimos la llegada del Nintendo Switch OLED. Aunque ya sabemos cómo le fue a esta consola en regiones como Reino Unido, muchos estábamos esperando a que Famitsu compartiera su información habitual, para así conocer el desempeño de este nuevo modelo en Japón, y por fin tenemos esta información.

De acuerdo con Famitsu, el Switch OLED debutó con 138,409 unidades vendidas en Japón. Es importante mencionar que esta información corresponde a los visto entre el 8 y 10 de octubre. En comparación el Switch original vendió 330,637 consolas en su lanzamiento, mientras que la versión Lite llegó con 177,936. Aunque estos números pueden parecer bajos, Nintendo, al igual que Sony y Microsoft, se está enfrentando a problemas de distribución en este mercado por cuestiones relacionadas con la pandemia.

Por otro lado, Metroid Dread debutó en el primer puesto de lo más vendido en el software con 86,798 unidades vendidas. En segundo y tercer lugar se encuentra Far Cry 6, el cual consiguió mover un total de 50,905 de copias entre su versión de PS4 y PS5.

Software:

-[NSW] Metroid Dread – 86,798 (Nuevo)

-[PS4] Far Cry 6 – 34,219 (Nuevo)

-[PS5] Far Cry 6 – 16,686 (Nuevo)

-[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 12,257 (4,085,509)

-[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 11,936 (4,450,954)

-[NSW] Ring Fit Adventure – 11,257 (2,862,651)

-[NSW] Minecraft – 10,699 (2,225,165)

-[NSW] Doki Doki Literature Club Plus! – 9,513 (Nuevo)

-[PS4] Lost Judgment – 8,589 (140,834)

-[NSW] WarioWare: Get It Together! – 7,787 (144,966)

Hardware:

-Switch OLED Model – 138,409 (Nuevo)

-Switch – 32,792 (17,198,146)

-PlayStation 5 – 13,786 (922,929)

-Switch Lite – 8,650 (4,088,784)

-Xbox Series S – 2,920 (38,307)

-PlayStation 5 Digital Edition – 2,099 (177,974)

-PlayStation 4 – 961 (7,813,467)

-Xbox Series X – 527 (64,284)

-New 2DS LL (incluido 2DS) – 405 (1,174,950)

Nota del Editor:

Considerando que Japón siempre ha sido un territorio fuerte para Nintendo, es raro ver que el Switch OLED no vendiera tanto como se esperaba. Sin embargo, esta consola está llegando en un momento difícil para todas las compañías, ya que manufacturar y distribuir alguna pieza de hardware es complicado. De igual forma, mucha gente ya tiene un tipo de Switch, por lo que dar otro salto tal vez no sea tan atractivo por el momento.

Vía: Gematsu