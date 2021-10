Abandoned está de regreso con un nuevo juego

Después de varios meses ausentes del ojo público, Blue Box Game Studio y Abandoned están de regreso. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el estudio anunció Abandoned: Prologue, el cual es descrito como un juego completo, y no un tráiler o demo. De esta forma, los rumores sobre la naturaleza de esta experiencia han resurgido.

Aunque los detalles son escasos por el momento, Blue Box ha señalado que Abandoned: Prologue estará disponible durante el primer cuarto del próximo año y este es un juego completo, aunque su duración aún es un misterio. Esto fue lo que se comentó al respecto:

The Prologue es un juego completo y no una demostración o avance.

We will be releasing an update for the app shortly with new trailers and content.

The Prologue is a full game and not a demo or trailer.

Hope this gave you same clearity.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) October 14, 2021