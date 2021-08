Podrás conseguir Abandoned gratis, pero…

Si bien la mayoría conoció a Blue Box Game Studios por Abandoned, este estudio cuenta con varios proyectos en su historial, aunque algunos de estos han sido cancelados. Uno de estos títulos que no llegaron a ver la luz del día de la mano de este equipo fue The Haunting: Blood Water Curse. Afortunadamente, los desarrolladores han revelado que aquellos que compraron una copia anticipada de este juego, podrán recibir Abandoned completamente gratis.

En una reciente entrevista con IGN, Hasan Kahraman, director del estudio, ha revelado que todos aquellos que compraron The Haunting: Blood Water Curse, podrán llenar un formulario para recibir una copia de Abandoned completamente gratis como indemnización. De igual forma, también se ofrecerán reembolsos para todos los que lo deseen.

Por su parte, The Haunting: Blood Water Curse fue cancelado por Blue Box Game Studios, pero el desarrollo de este juego continúa con CreateQ, un equipo de cuatro personas, a cargo del proyecto. Este título es homenaje a Fatal Frame y, si no hay algún problema, es probable que este título llegue al mercado antes de Abandoned. Respecto a la cancelación del juego, esto fue lo que comentó Kahraman al respecto:

“Estos juegos se pusieron ahí con la esperanza de crear un público. Y cuando ves que no hay público, simplemente lo cancelas, o si el juego no funciona, lo cancelas. Pero no es que la gente haya comprado algo, no es que alguien se haya gastado dinero en ello, sino que se trataba de exhibirlo. Si no había público, lo cancelas”.

Por el momento no hay información relacionada con la fecha de lanzamiento de Abandoned o The Haunting: Blood Water. Recordemos que el estudio ha sido acusado de ser unos “estafadores” por no lanzar los juegos que prometen. De igual forma, Kahraman habla sobre el desastroso lanzamiento de la aplicación de Abandoned en PS5.

