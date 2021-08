Eternals nos presenta un nuevo tráiler

Pese a que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la siguiente gran película del MCU, aún no se estrena en los cines, Marvel ya se está preparando para la llegada de Eternals el próximo mes de noviembre. De esta forma, el día de hoy se ha compartido un nuevo tráiler de esta cinta, el cual está lleno de acción y referencias a Thanos.

Uno de los puntos más llamativos de este tráiler, es que los Eternals, entidades cósmicas con un gran poder, han revelado la razón por la cual no intervinieron cuando Thanos eliminó a la mitad de la población en el universo, así como en otras guerras de la humanidad.

Junto a esto, se compartió un nuevo póster de la cinta, el cual puedes ver a continuación.

Eternals llegará a los cines el próximo 5 de noviembre, nos presentará a un nuevo grupo de héroes, y se encargará de expandir algunos de los conceptos cósmicos presentes en el MCU. En temas relacionados, aquí puedes conocer las primeras opiniones de Shang-Chi.

Vía. Marvel