BBGS admite que la app de Abandoned fue un desastre

Después de cientos de especulaciones, la aplicación de Abandoned llegó al PS5 la semana pasada. Si bien Blue Box Game Studios había prometido un tráiler en 4K que iba a usar las capacidades del audio 3D de la consola, así como un demo interactivo, los jugadores se decepcionaron al ver un solo video, el cual ni siquiera era nuevo. De esta forma, Hasan Kahraman, director de este título, ha admitido que esto fue un “gran desastre”.

En una reciente entrevista con NME, Kahraman ha señalado que la prioridad del equipo era arreglar la aplicación y lanzarla al PS5 lo más pronto posible, por lo que el contenido que se había prometido fue relegado a una fecha posterior. Junto a esto, el director mencionó que, debido a que este contenido utiliza una versión en early access del Unreal Engine 5, algunas funciones no se pudieron integrar con tiempo. Esto fue lo que comentó:

“Básicamente, tuvimos que recortar algunas imágenes del teaser de apertura y sabía que no era una buena idea usar las mismas imágenes que teníamos en Twitter y ponerlas allí porque literalmente son solo cuatro segundos de imágenes y no ofrece mucho. Pero necesitábamos hacer esto porque la gente quería tener un parche, ¿verdad? Esa fue nuestra primera prioridad, simplemente publique el parche porque agregaremos más contenido más adelante. Comenzó con problemas del motor cuando tuvimos el retraso del parche y realmente no pudimos resolver eso. No estábamos solos, teníamos otros equipos trabajando en eso, así que se salió de control. Tal vez sea porque usamos Unreal Engine 5, que está en acceso anticipado, lo que realmente no se recomienda para un proyecto como este. Pero lo hicimos de todos modos porque necesitábamos las características que tenía. El lanzamiento no salió bien. Pero definitivamente, a su debido tiempo, agregaremos más contenido y la gente podrá verlo”.

Si bien la aplicación de Abandoned no es algo que amerite una descarga en estos momentos, Kahraman ha revelado que más contenido llegará en un futuro. Quizás en Gamescom tengamos un tráiler que por fin nos muestre más de este juego. En temas relacionados, el estudio asegura no ser unos “estafadores”. De igual forma, el director menciona que el juego no es un juego de terror ni un Silent Hill.

Vía: NME