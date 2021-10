Review – New World

Aunque muchos asociamos a los videojuegos como una actividad que se lleva a cabo de forma solitaria, la verdad es que disfrutar de alguna experiencia virtual en compañía de otras personas es parte del ADN de este medio. Desde Tennis for Two, pasando por Pong!, hasta gran parte del catálogo que encontramos disponible hoy en día, el cooperativo es fundamental para muchos títulos. Sin embargo, son los MMORPG, o los juegos de rol multijugador masivos en línea, los que ponen en primer lugar a esta idea. Amistades se han forjado en mundos virtuales, almas gemelas se conocen mientras pelean contra orcos, y el ser humano puede conectarse con cualquier persona en dónde sea gracias a entregas como World of Warcraft y Final Fantasy XIV. Ahora, un nuevo competidor desea unirse a este círculo y volverse el hogar de cientos de miles de usuarios.

Amazon es una compañía multimillonaria que tiene el suficiente dinero para hacer todo lo que desea. Aunque su negocio principal es su tienda virtual, la empresa de Jeff Bezos tiene sus tentáculos en la industria de la música, cine y hasta en los videojuegos. Pese a que sus dos primeras incursiones en este medio, Breakaway y Crucible, fueron desastrozas, los desarrolladores no se rindieron e invirtieron todos sus recursos en New World, un MMORPG que, después de múltiples retrasos, por fin está disponible en PC a lo largo del mundo. Esta entrega no solo es la carta más fuerte que nos ha presentado este estudio, sino que en sus pocos días en el mercado ha logrado tener un buen recibimiento.

Sin embargo, Amazon no solo desea que New World sea un “buen juego”, sino que quiere que este título logre posicionarlos junto a Blizzard y Square Enix, y convertirse en el tercer pilar de este género. ¿Acaso este MMORPG tiene lo que se necesita para lograr esta tarea titánica? ¿Qué tan amigable es New World para los nuevos jugadores que se embarcarán en su primera aventura de este tipo? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Crea tu propia aventura

A diferencia de otros MMORPG que nos llevan a fantásticos mundos con orcos, dragones y otros elementos característicos del género, New World nos presenta una versión alterna de nuestra realidad. Tras el descubrimiento de un nuevo mundo, similar a América, una compañía de exploradores comienzan su viaje a este territorio que apenas ha comenzado a ser poblado por una civilización que toma inspiración de los conquistadores españoles. Sin embargo, este viaje no es tan sencillo como suena, ya que una maldición impide que muy pocas personas lleguen con vida a las costas de esta nación, conocida como Aeternum. Aquí tomamos el control de un intrépido explorador en búsqueda de la gloria en estas tierras. Como era de esperarse, las cosas no salen cómo estaban planeadas, y nuestro navío es destruido en el camino. Afortunadamente, sobrevivimos a esta catástrofe, y comenzamos nuestra aventura en esta isla llena de peligros.

Después de un par de tutoriales, New World dice bombardear al jugador con una serie de conceptos que establecen la situación en la que nos encontramos. Aeternum puede parecer un hermoso país a la distancia, pero poco a poco una maldición ha estado corrompiendo estas tierras. Si bien esta magia, conocida como Azoth, hace que nadie muera por completo y logra que este mundo constantemente esté lleno de vida, esto también ha provocado que demonios y criaturas del infierno comiencen a caminar entre nosotros. De esta forma, nuestra tarea es descubrir cuál es el original de la Corrupción, y en el camino aliarnos con diferentes naciones para prepararnos ante una invasión a gran escala de estos enemigos.

Una de las características más importantes de un MMORPG, es presentar un mundo rico en historia, en donde la complejidad de sus eventos se tienen que sentir reales. World of Warcraft hace esto de manera espectacular con la Alianza y la Horda, mientras que FFXIV recontextualiza el mito de los Héroes de la Luz para una experiencia masiva en donde todos son los protagonistas. Comparar New World con estos dos titanes del género es injusto. El trabajo de Amazon Game Orange County lleva solo unas semanas en el mercado, y sus jugadores aún siguen descubriendo la mitología y las leyendas que le dan forma a Aeternum. Sin embargo, esto no justifica el hecho de que esta aventura hace un pésimo trabajo al momento de presentarle su información al jugador.

Los primeros momentos del juego nos ofrecen una breve explicación de la situación que se vive en Aeternum, pero después de eso, todo se reduce a una serie de tareas monótonas en donde tienes que convencer a ciertos NPC de que unirse para combatir a la Corrupción es el camino que la humanidad debe de tomar. Los diálogos son sumamente repetitivos y muy pocos ofrecen algo sustancial para el jugador. No te culparé si en algún momento decides ignorar este apartado por completo para enfocarte en completar solamente en las misiones monótonas que la campaña principal ofrece. A primera instancia, no hay algo que te motive a explorar la historia de este mundo. Las tareas secundarias se reducen a pequeñas viñetas sin sentido que involucran a personajes que parecen estar totalmente alejados de las grietas demoníacas que se forman a las afueras de un pueblo, para enfocarse en el proceso para crear un viñedo, por ejemplo.

El juego trata de ofrecer un diario que puedes ir llenando, en donde diferentes narrativas van formando una imagen de los sucesos que se llevaron a cabo en este mundo previo a tu llegada, pero estas son sumamente opcionales y su estructura, en donde tienes que ir encontrando una sola página a la vez, harán que esta tarea sea más tediosa de lo que debería ser. Como siempre, son los momentos personales, las aventuras con tus amigos, y los enfrentamientos inesperados son los que crean TU propia historia en Aeternum. En este apartado, el título hace un fantástico trabajo al entregarnos el espacio necesario para que cada quien sea el héroe que desea ser. Uno de los momentos más divertidos que viví en New World, fue estar a punto de ser derrotado por una horda de esqueletos vivientes, solo para ser rescatado por varios jugadores que ocasionalmente se encontraban pasando, y después cerrar un portal en conjunto. Esa es una memoria que existe en mi campaña principal, y es una experiencia única que solo se puede dar en un MMORPG.

Afortunadamente, algunos de los problemas del juego en este apartado se van resolviendo conforme avanzas en la aventura, pero esto sucede 20 o 30 horas después de tu llegada a Aeternum, por lo que es probable que para este momento, New World te haya perdido por completo. Con la promesa de futuras expansiones, asi como años y años de contenido adicional, es muy probable que este apartado mejore con el paso del tiempo, pero en su estado actual, es mejor disfrutar de las pequeñas aventuras que ocurren ocasionalmente, y olvidar los problemas que aquejan a este mundo.

Piratas del Nuevo Mundo

Una de las diferencias más llamativas en comparación con el trabajo de Blizzard y Square Enix, es que New World deja de lado el aspecto de top-down, para presentarnos una cámara en tercera persona similar a la que encontramos en The Elder Scrolls. Aunque a primera instancia esto puede verse como solo una elección estética, esto modifica la relación entre el jugador y el mundo, resultando en una mayor intimidad con los diferentes pueblos, bosques, cavernas y cada rincón de Aeternum. Lamentablemente, fuera de esta decisión, no hay mucho que llame la atención de esta ocasión.

Aeternum es una tierra mágica, con elementos medievales bastante genéricos. Sin embargo, en lugar de presentarnos una serie de elementos inspirados en caballeros y magos clásicos de la literatura europea, aquí podemos ver una inspiración en los piratas y los conquistadores españoles. Aunque esto le ofrece un poco de personalidad, el mundo sigue viéndose cómo cualquier otro MMORPG con una temática similar. Es decir, los pueblos aún conservan una arquitectura del siglo XVII, en donde la madera y la piedra siguen siendo los fundamentos de todas las estructuras. Fuera del ocasional barco, que por alguna razón naufragó a la mitad de un bosque, no hay algo que sustancialmente llame la atención.

En este mismo punto, todos los diseños de enemigos y NPC no rompen terreno nuevo. Aunque la elección de algunas criaturas demoníacas es algo que no es tan común en las grandes propuestas del género, éstas aún se ven genéricas y el juego no hace un gran esfuerzo en presentar un largo repertorio de contrincantes. Todos son esqueletos, demonios necrófagos, trolls y uno que otro fantasma. Al igual que la historia, esto es algo que seguramente será corregido con la llegada de futuras expansiones.

Pese a que la dirección artística es todo menos inspiradora, New World se ve y corre de maravilla, siempre y cuando tengas el equipo necesario. En mi caso, tuve la oportunidad de jugar en una laptop Asus con una RTX 3060. Afortunadamente, no necesitas algo tan potente para hacer que este juego tenga un buen desempeño, pero el poder adicional siempre hará que la experiencia sea mejor y evite caidas de frame rate. De esta forma, Aeternum se ve increíble. Desde la primera salida del sol en las mañanas, pasando por los atardeceres, hasta las noches llenas de estrellas, Amazon ha hecho un gran trabajo al presentarnos una experiencia de primer nivel en este apartado. Junto a esto, cada pieza de tu equipo y toda la personalización que tienes a tu disponibilidad es asombrosa. Aunque claramente existen diferentes tipos de armas y armaduras, muy pocas se repiten, y constantemente verás cómo tu personaje camino con ropa única, lo cual hace que tu creación logre sobresalir del resto de los jugadores.

Pese a que el título cuenta con un gran apartado técnico, en donde los glitches son mínimos, y visualmente el juego se ve muy bien, es su dirección artística la cual ofrece una serie de elementos bastante genéricos, lo que hace de New World algo aburrido después de varias horas. El potencial está presente, pero no se aprovecha todo lo que vemos aquí.

Caminando en silencio

Al igual que muchos juegos de este tipo, New World opta por una presentación sonora minimalista y ambiental. El mayor logro que nos ofrece el trabajo de Amazon en este apartado es su extenso doblaje. Cada diálogo, sin importar si está vinculado con la historia principal o con alguna misión secundaria, cuenta con voces de principio a fin. No solo encontramos una opción para inglés, sino que el español también está presente. Sin embargo, este es el de España. Esto es una lástima, pero también es agradable ver que la accesibilidad es un factor presente en esta ocasión.

Por otro lado, tu viaje a lo largo de Aeternum estará acompañado principalmente por sonidos ambientales. Noches estrelladas en donde los animales duermen, y lo único que podemos escuchar son nuestros pasos sobre el pasto o la piedra, así como combates en donde el metal de la espada choca contra los huesos de un esqueleto embrujado, y la distancia se puede oir cómo un árbol es derribado por otro jugador. Sin embargo, no hay un fuerte soundtrack que acompañe nuestra aventura, a lo mucho podemos encontrar un par de tonadas en los calabozos o secciones de acción, pero nada que de verdad llame la atención. Es mejor crear tu propia lista de canciones, o simplemente escuchar un podcast mientras recorres la extensa isla que se nos presenta.

Grinding

New World es una experiencia masiva, una que está hecha para jugarse durante un par de días, semanas o meses. Al igual que otros MMORPG, aquí tenemos el suficiente contenido para años de experiencias en Aeternum. Dejando de lado la campaña principal, la cual te llevará a experimentar gran parte del material a nuestra disposición, este título nos ofrece diferentes actividades que seguramente consumirán tu forma de vida, siempre y cuando seas un fan de este género, o estés dispuesto a invertir el tiempo necesario junto a otras personas para embarcarte en aventuras y descubrir los secretos que se esconden en esta isla.

El nombre del juego es grinding. Más que un mal necesario para poder avanzar por una sección difícil, u obtener algún ítem especial, New World posiciona a este concepto al centro de su experiencia, y todo gira en torno a realizar múltiples actividades una y otra vez. No solo tu personaje puede subir de nivel para mejorar ciertos atributos, sino que tus armas tienen su propio árbol de habilidades. Aunque esto fomenta a que explores constantemente con diferentes roles, ya que no existe un sistema de clases, tendrás que aceptar el hecho de que cambiar de una espada a un báculo mágico no solo significa acostumbrarse a una nueva forma de interactuar con tus enemigos, sino que tus habilidades activas y pasivas que llevas usando por horas serán abandonadas para comenzar este proceso desde cero. Esto no suena tan malo, pero eventualmente llegará un punto en donde es mejor enfocarse en una forma de daño, y dejar de lado las posibilidades que tienes a tu disposición, pero la opción siempre está a tu alcance.

Lamentablemente, el grinding no se detiene aquí. Cada acción que puedes llevar a cabo fuera del combate, ya sea pescar, talar árboles, cazar animales, crear posiciones, forjar armaduras, o recolectar hierbas, requiere de un nivel específico para llevar a cabo algún acto determinado. Al inicio podrás cortar un arbusto, pero tendrás que llegar hasta el nivel 50 de esta habilidad para ser capaz de derribar un tronco más pesado. Dependiendo de tus gustos, este apartado puede ser lo más entretenido de la experiencia, o una situación peor que cien años en el infierno. De esta forma, el juego constantemente te obliga a estar en cierto rango, ya que para avanzar en algunas misiones principales y secundarias, requieres cierta calidad en tus poderes de recolección, lo cual hará que algunos segmentos que deberían de durar solo un par de minutos, se extiendan a horas de caminar y básicamente presiona E hasta que la tecla se caiga.

Para hacer más tediosa esta experiencia, recorrer Aeternum es aburrido en la mayoría de los casos, ya que tus opciones de fast travel son limitadas y no hay forma de avanzar rápidamente por el momento, todo se reducirá a caminar en una sola dirección. Para hacer esto un poco más sencillo, el juego incluye una opción para moverse de forma automática, y así no dejar presionada la tecla W constantemente. Sin embargo, no todo es tan malo, ocasionalmente podrás encontrarte a otros jugadores, a quienes podrás ayudar en sus misiones o simplemente experimentar algunos de los momentos más inesperados y caóticos que esta experiencia ofrece.

Aquí es donde la belleza de los MMORPG sale a relucir. Más que una aventura en solitario, New World es una experiencia enfocada al multiplayer. Crear un equipo, ya sea de amigos o desconocidos, es sumamente sencillo, y no hay una sola barrera dentro del juego que te impida aliarte con alguien. Esto se ejemplifica de mejor forma en las Expediciones. Estas misiones son básicamente calabozos llenos de enemigos sumamente difíciles, en donde tres personas, como mínimo, tienen que unirse para completar una serie de retos. Cada jugador necesita tener un rol específico para así ayudar de la forma correcta. Si bien no existen las clases como tal, tus armas de preferencia y la construcción de tu personaje determinarán en qué áreas eres mejor. De esta forma, un tanque usará principalmente escudos y contará con una barra de vida bastante alta, mientras que un mago estará en la retaguardia curando y atacando a distancia.

La experiencia multiplayer no se limita sola a esta sección, ya que New World nos presenta dos conceptos que ya se han visto en el pasado, pero aquí cuentan con una serie de ideas bastante únicas, las cuales le agregan su propio toque de identidad. Para comenzar tenemos a las facciones. En Aeternum hay tres grupos que buscan el dominio de esta isla. Tu tarea, como miembro de una de estas organizaciones, es cumplir ciertas misiones para ayudar a que la reputación de tu tribu tenga el mayor dominio de una región específica. Aunque liberar a cierto territorio de algún mal en el nombre de los Saqueadores, Sindicato o el Pacto es una buena acción que será recompensada con experiencia y dinero, la única forma de controlar una zona es por medio de la violencia en un modo PvP

Ocasionalmente, el juego llevará a cabo batallas de 50 jugadores contra 50 jugadores. Estas guerras masivas son largas y espectaculares, ya que puedes ver como cientos de ataques mágicos, flechas y balas vuelan hacia diferentes direcciones, mientras que las espadas, mazos y hachas truenan contra el metal de los escudos. Todo esto pondrá a prueba tu habilidad para enfrentarte a otras personas. La facción que resulte ganadora, no solo obtendrá beneficios como más experiencia en esta área, sino que podrá determinar un impuesto para los otros dos grupos, haciendo que el dominio sea tangible y vaya más allá de solo una zona del mapa de cierto color.

Si el PvP no es lo tuyo, siempre puedes unirte a una compañía. Estos grupos están conformados por 100 jugadores de tu facción, y este es un aspecto enfocado al PvE, en donde el objetivo está en completar Expediciones y realizar acciones positivas en compañía de más personas. De igual forma, si cierta organización no te convence, tienes la opción de cambiar de bando. Sin embargo, para llevar a cabo esto una vez más, tendrás que esperar 120 días reales para modificar tu alianza hacia cierto grupo. Todo esto da como resultado una experiencia multiplayer de primer nivel. Aquí es donde New World brilla de verdad. La interacción con otros jugadores, ya sea amistosa o bélica, es donde se forja tu verdadera historia. Cualquiera puede llegar al final de la aventura por su propia cuenta, pero hacerlo en compañía de tus amigos es el verdadero fin.

Aunque la gran experiencia multiplayer es grandiosa, y una de las mejores que puedes encontrar hoy en día, esto no elimina el hecho de que la aventura central gira en torno al grinding. Todo lo que hagas requiere de horas y horas de llevar a cabo tareas minúsculas que solo existen para extender artificialmente el tiempo que vives en New World. Entiendo que esto es parte de la experiencia de los MMORPG, pero este concepto es llevado a un nuevo nivel. Al final del día, si ya eres un ávido fan de este género, esto no será un problema, y quizás sea atractivo. Sin embargo, si nunca has experimentado este tipo de aventuras y no eres fans de World of Warcraft o Final Fantasy XIV, el trabajo de Amazon Games Orange County no cambiará tu opinión.

¿El tercer pilar?

¿Es New World el nuevo World of Warcraft of Final Fantasy XIV? No, no lo es, pero ha dado un buen paso hacia esa dirección. Si bien el juego presenta una serie de problemas relacionados con su escueta historia y diseños limitados de enemigos, estas son cuestiones que pueden ser mejoradas con el paso del tiempo. Sin embargo, su pésima presentación de la campaña principal y genérica dirección visual son problemas que no tienen una solución sencilla, y se necesita de un inmenso trabajo para ofrecer una mejor experiencia.

Una de las mayores ventajas que tiene New World, en comparación con otros títulos del género, es que no tienes que pagar una suscripción. Una vez que compras el juego, no necesitas invertir más dinero si no lo deseas, aunque siempre tendrás la opción de gastar tus ingresos reales para comprar algún ítem estético en una tienda específica. Junto a esto, el juego corre de maravilla en una PC con buenas especificaciones, lo que resulta en grandes visuales. De igual forma, la experiencia multiplayer es genial, y podrás construir una narrativa personal que solo puedes encontrar en este tipo de aventuras.

Al final del día, New World sigue siendo un MMORPG. Si no eres fan del género, esta entrega no te hará cambiar de opinión, pero si las recientes acciones de Blizzard te han alejado de World of Warcraft, el trabajo de Amazon Games Orange County es una buena alternativa.