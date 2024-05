Microsoft dice que necesitan más juegos como Hi-Fi Rush!

Aunque Microsoft nunca compartió los datos de ventas, aparentemente estaba contento con el juego en la parte de elogios por parte de los seguidores. Incluso cuando surgieron rumores de que no le estaba yendo bien comercialmente, Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de juegos de Xbox, escribió en X que el título fue uno de los más grandes éxitos de los últimos meses, asegurando que su desempeño cumplió con las expectativas.

Hi-Fi RUSH was a break out hit for us and our players in all key measurements and expectations. We couldn’t be happier with what the team at Tango Gameworks delivered with this surprise release.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 21, 2023