Ya no será posible compartir contenido de Nintendo en X

El día de hoy se han dado a conocer nuevas noticias de Nintendo, y eso se relaciona directamente con la plataforma de X, dado que como muchos saben, era posible compartir capturas de pantalla o videos cortos en la aplicación directamente desde la consola híbrida, algo que ya no será posible en las próximas semanas. Esta noticia se ha dado a conocer desde la cuenta oficial de la empresa en esta red social.

Por lo que se aprecia en el post, además de quitar las capturas de pantalla, tampoco será posible enviar solicitudes de amistad por las personas en común. Esto empezará a surgir efecto el próximo 10 de junio, por lo que aún hay tiempo de mandar imágenes a través de la red social propiedad de Elon Musk.

As of June 10, 2024, it will no longer be possible to post screenshots and videos to X (formerly Twitter) from the Nintendo Switch's Album, or send friend requests to social media users via the Friend Suggestions feature.

Find out more: https://t.co/rNkouTo109

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 9, 2024