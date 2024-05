Nintendo Switch 2 seguirá usando las mismas cuentas

Esta semana se han prendido las alarmas por la siguiente consola de Nintendo, dado que se menciona que su revelación se dará en el actual año fiscal por el que se está pasando, y con ello ya empezaron a surgir duda respecto al tema de las cuentas, sobre todo de aquellas que tienen muchos juegos en la librería. Y ante esta pregunta, nos han dado una respuesta que puede tranquilizar a quienes poseen la Switch como su dispositivo principal.

Mediante la última sesión de preguntas y respuestas, el CEO global de la compañía, Shuntaro Furukawa, ha respondido ante la duda de uno de los inversionistas, el cual pregunta si la siguiente consola seguirá teniendo un ecosistema similar de cuentas, algo parecido a lo que se maneja con PlayStation y Xbox. La afirmación del presidente ha sido directo, pues se van heredar las cuentas, por lo que se está confirmando la retrocompatibilidad de alguna manera.

Con esto mismo, es posible que la interfaz del aparato sea bastante similar al del Switch actual, por lo que posiblemente no se sienta un cambio tan abrupto, pero a la vez han comentado en la entrevista que será un dispositivo único para el jugador, y eso deja más preguntas al aire. No hay detalles adicionales sobre la cuenta, pero es posible que no vaya más allá de un nuevo inicio de sesión como pasa con las compañías rivales, dejando al usuario volver a descargar lo que ya compró.

Acá la descripción de la consola actual:

La Nintendo Switch es una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo, lanzada al mercado el 3 de marzo de 2017. Es una consola híbrida, lo que significa que puede ser usada tanto como una consola de sobremesa conectada a un televisor, como una consola portátil que se puede llevar a cualquier lugar. Una de las características más distintivas de la Nintendo Switch es su diseño modular, que consta de una tableta con una pantalla táctil de 6.2 pulgadas y dos controladores desmontables llamados Joy-Con. Estos Joy-Con se pueden usar tanto unidos a la tableta como por separado, permitiendo una amplia variedad de estilos de juego, desde jugar en modo portátil hasta jugar en modo de sobremesa con los Joy-Con conectados al soporte o incluso en modo de mesa compartiendo los Joy-Con con otro jugador. La Nintendo Switch cuenta con una amplia biblioteca de juegos, que incluye títulos exclusivos de Nintendo como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Super Mario Odyssey” y “Animal Crossing: New Horizons”, así como una gran variedad de juegos de terceros de desarrolladores como Ubisoft, Electronic Arts, y muchos más. Además, Nintendo ha lanzado versiones actualizadas de la consola, como la Nintendo Switch Lite, que es una versión completamente portátil sin la capacidad de conectarse a un televisor.

Habrá que esperar más noticias del Switch 2 a lo largo de este año.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Ahora que han dado la primera declaración, ya muero por conocer sobre la consola, cada uno de los detalles, desde los más grandes hasta los minúsculos. Pero es posible que pasarán muchos meses hasta que finalmente sepamos más de esta misma.