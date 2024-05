Nuevo juego de SEGA Atlus llegaría al Switch

Con el sucesor del Nintendo Switch en el horizonte, muchos se preguntan cuáles serán los juegos que estarán disponibles en esta nueva consola. Si bien por parte de la Gran N podemos esperar experiencias como Metroid Prime 4, la oferta third party sigue siendo un completo misterio, con la excepción de un juego por parte de Atlus o SEGA.

Recientemente, Midori, famoso insider enfocado en Atlus y SEGA, reveló que uno de los juegos en desarrollo para las consolas de Nintendo lleva el nombre de Banquet. Aunque no se proporcionó información adicional, se ha especulado que esta es una colaboración entre Nintendo y los responsables de Sonic y Persona.

A game is in development at Nintendo with the codename Banquet.

— みどり (@MbKKssTBhz5) May 6, 2024