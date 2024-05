El día de ayer, Nintendo por fin habló públicamente sobre su siguiente consola, la cual describió como la sucesora del Switch. Esto levantó un par de dudas y preocupaciones por parte de todos aquellos que temen que la historia del Wii U se repita. Al respecto, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonesa, habló sobre este tema.

Durante una junta de accionistas, Furukawa fue cuestionado ante la forma en la que el sucesor del Switch fue descrita, y el temor de repetir el fracaso del Wii U. Esta preocupación surge, principalmente, gracias a que el Wii U fue considerado el sucesor del Wii, y fue un fracaso rotundo, mientras que el Switch fue concebido como una idea totalmente nueva, y ahora está en camino de convertirse en la consola más vendida de la historia. Esto fue lo que comentó el presidente de la compañía japonesa:

“No hay nada más que podamos decir sobre el modelo sucesor de Nintendo Switch en este momento. Para el anuncio de hoy, hemos decidido que sería mejor utilizar la expresión ‘sucesor de Nintendo Switch’. Lo expresé así. Al igual que con anuncios anteriores de nuevo hardware, publicaremos información en etapas previas al lanzamiento”.

Como era de esperarse, Furukawa aún no está listo para hablar sobre temas específicos del Switch 2. Sin embargo, el temor de repetir la tragedia del Wii U sigue en la mente de todos los consumidores, y es algo que no se alejará hasta que veamos a esta pieza de hardware en forma, algo que sucederá en la segunda mitad del año.

Recordemos que el Wii U fracasó, no por ser el sucesor del Wii, sino porque su concepto no estuvo tan alejado de lo que hizo Nintendo en su previa generación. El enfoque que se le dio al control también creó confusión, con millones de personas pensando que el Wii U era solo un nuevo modelo del Wii, y no la siguiente generación de la Gran N.

Considerando todo lo que hemos escuchado del Switch 2, estamos frente a una situación similar. Todo depende de la forma en la que Nintendo comunique su información, dejando en claro que esto es algo totalmente nuevo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la nueva consola aquí. De igual forma, estos son los primeros detalles del Switch 2.

Nota del Autor:

Si Nintendo no logra comunicar efectivamente qué es el Switch 2, entonces las posibilidades de ver un fracaso como el Wii U son grandes. Junto a esto, también es importante que Nintendo comprenda que la nueva consola no venderá tanto como el Switch.

Vía: Nintendo