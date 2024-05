Productor de Space Jam es acusado de pedofilia

Estamos en una época oscura de hollywood, dado que se han reportado varios incidentes que se han escondido por años en las diferentes productoras, y eso lo vimos hace poco con el actor Drake Bell y el asunto que tuvo con su coach de actuación, mismo que ya se ha dado a conocer a los medios. Y ahora, revelan un video de un productor reconocido de Space Jam, quien supuestamente se ha puesto en contacto con una persona menor de edad para conocerla.

El guionista de la cinta de los años 90 de Warner Bros., Herschel Weingrod, ha sido expuesto por los streamers en vivo Vitaly y Martin por intentar reunirse con la persona menor. Weingrod es también el autor de Kindergarten Cop, Twins y Trading Places. Dentro del material, Weingrod afirma que la mujer que conocía en la aplicación de citas tenía 23 años. Más tarde reconoce, que era consciente de que la chica tenía sólo quince años y todo es bastante contrastante al enterarnos de que este tiene es setenta y seis.

Acá el video:

Vitaly & Bradley Martin just caught 1996 Space Jam producer & writer Herschel Weingrod trying to meet up with a 15 year old girl pic.twitter.com/ZTP0bYT5iU

— FearBuck (@FearedBuck) May 8, 2024