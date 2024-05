Community Manager de Helldivers 2 es despedido

Como ya lo saben, Helldivers 2 atravesó una controversia bastante fuerte en los últimos días. Debido a que los jugadores necesitan vincular sus perfiles de Steam con una cuenta de PlayStation Network, el trabajo de Arrowhead Games recibió reseñas negativas, y muchos estaban exigiendo un reembolso en PC. Para la sorpresa de todos, una de las personas que estaban a favor de esto, fue el Community Manager del estudio, quien ha sido despedido en las últimas horas.

De acuerdo con GamesRadar+, el usuario conocido como Spitzer tomó el rol de Community Manager en Arrowhead hace tiempo, con el enfoque de crear una sana comunidad en Helldivers 2. Sin embargo, durante todo el desastre de hace unos días, esta persona tomó el bando del público, y alentó a los usuarios a dejar reseñas negativas en Steam y exigir reembolso. Si bien esto fue del agrado de los jugadores, no fue algo que Arrowhead y Sony apreciaron. De esta forma, se ha dado a conocer que Spitzer fue despedido de su puesto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Generalmente, no es una buena idea decirle a la gente que reembolse y deje críticas negativas cuando eres administrador de la comunidad. TIL. Aprecio todo el apoyo y aprecio aún más que todos puedan volver a jugar sin restricciones. Sabía que estaba asumiendo un riesgo con lo que dije sobre reembolsos y cambios de reseñas. Lo mantengo. Mi trabajo era representar a la comunidad, eso es lo que hice

Quería trabajar para Arrowhead porque es mi estudio favorito de todos los tiempos. Tuve esa oportunidad. Estoy agradecido por esa oportunidad. Con mucho gusto continuaría trabajando para ellos si tuviera la opción, pero eso no depende de mí ni de nadie más aquí. Puedo marcharme feliz y no quiero que nadie cause problemas en mi nombre, especialmente a las personas por las que todavía tengo mucho cariño y respeto”.