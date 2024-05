Juego de ex fundador de Rockstar Games está en desarrollo

Para quien no lo tenga en mente hace cuatro años Dan Houser, uno de los fundadores de Rockstar Games, se salió de la compañía para abrir su nuevo estudio de videojuegos, Absurd Ventures, del cual se dieron pocas noticias sobre avances que tengan en la empresa con mucho potencial. Sin embargo, es posible que el silencio se esté terminando, pues ya habría detalles sobre qué clase de proyecto están creando en estos momentos.

De forma reciente han reportado sobre una oferta de trabajo, misma que ha sugerido que Absurd Ventures está trabajando en un juego de acción y aventuras de mundo abierto en tercera persona, algo que a leguas se nota será parecido a la saga de Grand Theft Auto, después de todo el CEO tiene escuela de estos juegos sandbox. Concretamente se está buscando a un diseñador de personas realistas que pueda dar forma a NPC´s y también protagonistas.

Aquí lo que dice en la vacante:

Conviértete en el principal poseedor de la visión y colaborador práctico del diseño de personajes, controles y cámaras en un juego de acción y aventuras de mundo abierto. La persona que desempeñe este rol liderará un equipo de especialistas multidisciplinarios para ofrecer el mejor combate y acción en tercera persona en múltiples modos de juego.

También en las peticiones se habla de que el solicitante tenga experiencia en diseño de combate para un juego de acción, así como experiencia en el desarrollo de mecánicas de pelea cuerpo a cuerpo y de disparos. No está de más comentar, que Houser no está solo como ex desarrollador de Rockstar en Absurd Ventures, pues recientemente se le unió Lazlow Jones, a quien muchos van a conocer por las estaciones de radio de la saga GTA , siendo el narrador de las mismas.

Habrá que esperar para un anuncio en forma sobre lo que están haciendo.

Vía: Insider Gaming

Nota del autor: Definitivamente habría una competencia interesante ahora que una persona clave ha lanzado su propia empresa. Pero no creo que pronto vayan a mostrarlo.