Tango Gameworks ya planeaba la secuela de Hi-Fi Rush!

A inicios de esta semana se dio un suceso de lo más fatal en la empresa Xbox, pues la empresa decidió de prescindir de dos de los estudios más importantes de Bethesda, hablamos de Arkane Austin y también Tango Gameworks. Hablando de este justamente, su último juego fue Hi-Hi Rush! el cual se ha lanzado hace poco tiempo en PlayStation 5 después de un año de exclusividad, y aunque no habría vendido las cifras esperadas, se esperaba con esperanza una secuela que ahora nos enteramos sería realidad.

Dentro de un informe por parte del medio Bloomberg, se ha mencionado que la empresa ya estaba planeando la siguiente parte de esta franquicia donde la jugabilidad rítmica es la prioridad, pero dada la situación es evidente que la idea se quedó descartada, más porque el cierre fue sorpresivo. Por su parte, se habla de que el supuesto port para Switch se encuentra el peligro, dado que el equipo de desarrollo se iba a encargar de hacer la programación para la consola híbrida de Nintendo.

Tango Gameworks supuestamente buscaba contratar personal adicional a pesar de la partida del fundador Shinji Mikami en 2023, todo con el fin de dar forma a la segunda parte y tal vez continuar con la saga de The Evil Within. De hecho, Xbox calificó anteriormente a Hi-Fi Rush! como un gran éxito para la empresa, al menos en la parte de crítica y la propuesta ofrecida por el tipo de juego, pero algo que nunca mencionaron fue el desempeño comercial, el cual probablemente no fue tan alto.

En un tweet el periodista Jason Schreier aclaró que el proyecto todavía estaba en la fase de presentación y, por lo tanto, se consideraba que faltaban años para tenerlo en forma. Por lo que no había demos ni betas disponibles, solo se había puesto la idea sobre la mesa antes de presentarla a Zenimax Media, aunque después fue el asunto de los cierres de estudios, un duro golpe a quienes querían seguir la franquicia, ya sea desarrolladores o fanáticos.

Vía: IGN

Nota del editor: Definitivamente es una triste noticia que ya se tenía pensado lanzar la segunda parte del proyecto, al menos no estaba tan avanzado como para decir que es trabajo echado a la basura. Además, como Microsoft es dueña de la IP, o podrían dejarla en manos de otro estudio o venderla.