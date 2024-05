La aplicación de Switch Online obtiene nueva actualización

Aunque algunos no lo tengan en el radar, Nintendo Switch también está disponible en más dispositivos además de la propia consola híbrida, pues en las tiendas de móviles hay una aplicación que los fans pueden descargar en cualquier momento y así asociar su cuenta para recibir notificaciones de todo tipo. Y justamente, el día de hoy ha llegado una nueva actualización, de la cual ya se conoce toda la información sobre lo que se implementa en cambios o ligeros añadidos.

La actualización 2.10.0 agrega un modo horizontal a la versión de Android, esto es algo que parece no tener sentido, pero así es, no había manera de hacer el giro del teléfono para que la aplicación se ajustará, se queda de forma permanente con la visualización vertical que casi todo mundo utiliza. A eso se agregan algunas reparaciones que causaban crasheos inesperados que sacaban a los usuarios de la aplicación.

