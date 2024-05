Revelan en qué época se ubicará la nueva The Office

Los fanáticos del mundo de las comedias para televisión han estado por años esperando el regreso de una icónica franquicia, The Office, la cual sigue trascendiendo fronteras generaciones, pues siempre hay público nuevo que se suma a observar este documental falso sobre una oficina de los Estados Unidos. Y eso nos lleva a que hace nada de tiempo se ha confirmado una especie de reboot, y el día de hoy han dado nuevas noticias sobre este estreno.

Los encargados del show, Greg Daniels y Michael Koman han revelado de qué se tratará el programa en cuanto a su ubicación. Confirmando que la historia en lugar de cubrir una empresa papelera en Scranton, Pensilvania, el equipo editará un periódico histórico moribundo del Medio Oeste y el cual estarán tratando de revivir con reporteros voluntarios. Esto se hace para que la franquicia original no trate de continuar, pues algunos actores estarían indispuestos a revivir papeles.

Esto es lo que dijo la presidenta de NBCUniversal Entertainment, Lisa Katz respecto a las expectativas del show:

Han pasado más de diez años desde que se emitió el episodio final de The Office en NBC, y la aclamada serie de comedia continúa ganando popularidad y generando nuevas generaciones de fanáticos en Peacock. En asociación con Universal Television y dirigida por el equipo creativo de Greg Daniels y Michael Koman, esta nueva serie ambientada en el universo de Dunder Mifflin presenta un nuevo elenco de personajes en un entorno fresco y propicio para la narración cómica: un periódico.

La serie cuenta con productores ejecutivos de Daniels, Koman, Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas (anteriormente Reveille). Y los actores confirmados por ahora son dos estrellas, Domhnall Gleeson de Ex Machina y Sabrina Impacciatore de The White Lotus. A eso se suma que gran parte del equipo de producción original volverá para crear esta nueva historia, la cual probablemente empiece rodajes en julio de 2024.

Recuerda que puedes ver la serie original en plataformas como Netflix. Esta secuela saldrá en Peacock.

Nota del autor: Todavía no he completado toda la serie, pero lo que he visto hasta el momento vale mucho la pena. Por lo que trataré de terminarla antes de que lancen el reboot, el cual por ahora no tiene plataforma de estreno en México.