Encuentran foto del primer Otaku de la historia

“Otaku” es un término japonés que se utiliza para describir a las personas que tienen un interés obsesivo en la cultura pop japonesa, especialmente en anime, manga y videojuegos. Originalmente, el término tenía una connotación negativa y se asociaba con personas socialmente ineptas o solitarias que pasaban la mayor parte de su tiempo consumiendo medios de entretenimiento relacionados con la cultura otaku. Sin embargo, con el tiempo, el término ha evolucionado y se ha adoptado de manera más amplia para describir a cualquier persona que tenga un amor apasionado por la cultura pop japonesa, ya sea en Japón o en otros países. Los otakus son conocidos por su profundo conocimiento y devoción a sus intereses, así como por participar activamente en comunidades en línea y eventos relacionados con la cultura otaku. Los intereses de un otaku pueden abarcar una amplia gama de medios y géneros, incluyendo anime (series de animación japonesas), manga (cómics japoneses), videojuegos japoneses, novelas ligeras, figuras coleccionables, cosplay (disfraces basados en personajes de anime, manga o videojuegos) y más.

Según lo que menciona la cuenta, esta persona podría ser el primer Otaku documentado de la historia.

Vía: Twitter

Nota del autor: A pesar de que es una foto interesante, no creo que se le pueda considerar como de Otaku, pues el termino aún no existía en ese tiempo y además no había salido un producto de Japón lo suficientemente popular todavía.