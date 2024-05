Hi-Fi Rush! aún saldrá en formato físico en PS5

La semana pasado ha sido muy complicada para la industria de los videojuegos, dado que se anunció el cierre de cuatro estudios importantes propiedad de Microsoft, entre ellos estuvo Tango Gameworks, quienes lanzaron uno de los juegos más exitosos con el sello de Xbox, Hi-Fi Rush!. Incluso este último se ha lanzado hace no mucho en la plataforma rival PS5, incluso se ha confirmado una versión física del juego por parte de Limited Run Games, la cual hasta este momento no da señales de vida.

Después del anuncio del cierre del estudio, una persona le ha mandado mensajes al PR de Twitter de LRG, mencionando que se ha olvidado de borrar la publicación donde confirmaron la salida de este juego en formato físico, y es que para muchos tendría sentido que se haga la cancelación. Sin embargo, le han contestado a esta respuesta de la red social, mencionando que no hay problema con esto, y que el proyecto sigue en pie para lanzar el juego físico en PS5 y Xbox.

Did we forget it, though? Unless we say otherwise, Hi-Fi Rush is a go!

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 9, 2024