Revelan soundtrack y libro de arte de Zelda: Tears of The Kingdom

A pesar de que ya se cumplió más de un año del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Nintendo sigue lanzando productos relacionados a esta entrega e concreto, y eso lo ha dado conocer hace poco más de un mes con la confirmación de la figura Figma de Link. Sin embargo, eso no es un impedimento para que se siga anunciando mercancía, y recientemente los fans de la franquicia pueden estar contentos con todo lo que se va a poner a la venta.

Lo primero que se reveló fue la banda sonora. La cual se lanzará en Japón el 31 de julio de 2024 y viene en la friolera de 9 CD. Esos discos contendrán 344 pistas diferentes, que contendrán música de fondo y efectos de sonido del juego. Hay dos versiones a elegir, una estándar y otra de corte deluxe, por lo que el usuario deberá elegir la que mejor le convenga.

También está el libro “Masterworks” que se lanzará el 30 de agosto de 2024. Este es de 464 páginas y está repleto de ilustraciones, diseños conceptuales, bocetos e incluso comentarios del equipo de desarrollo. Será la mejor manera de hacer documentales sobre lo que se ha descartado del juego final, incluyendo personajes de la franquicia que pudieron regresar pero que al final no lo implementaron por cuestiones de diseño.

Para terminar mostraron la la réplica de la Master Sword, la cual se lanzará en septiembre de 2024. Esta espada proviene de Bandai Spirits y mide 105 centímetros de largo. El paquete también incluye una funda y un pedestal exclusivo para fines de exhibición. Cabe aclarar, que no está hecha de metal en la parte de la hoja, pues como es un producto esencialmente para niños, se espera que no tener riesgo de lastimarse y recibir una demanda por parte de los padres.

Por ahora todos los artículos están confirmados para Japón, es posible que se lancen después en América.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Definitivamente sería cool tener la banda sonora, pero su salida está muy cercana a la de Nintendo World Championships, entonces no habrá mucho dinero, por lo que esperar es la opción indicada.