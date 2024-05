Moon Studios menciona por qué no quiere venderse a Xbox

La semana pasada fue todo un caos para la compañía Xbox, dado que se anunció el cierre de cuatro estudios donde hay dos muy relevantes, hablamos de Arkane lyon (creadores de Redfall) y Tango Gameworks (creadores de Hi-Fi Rush), y eso ha llevado al enojo de la comunidad y algunos comentarios por gente de la industria. Dentro de las opiniones se ha tenido la del CEO de Moon Studios, quien está feliz de no venderse a la empresa, a pesar de haber desarrollado dos exclusivas para ellos.

En una publicación de Twitter, el CEO Thomas Mahler, ha mencionado en base a un retweet donde se anuncia la situación de Microsoft, dice que justamente por eso nunca se ha accedido a venderse a una gran empresa, ya que no quieren ser comprados para después cerrarse de forma permanente. Añadiendo que lo mismo pasó en la era en que EA fue una de las grandes editoras de la industria, y que el resultado fue básicamente el mismo.

To everyone whose been pestering me for years about why we didn't allow Moon Studios to get acquired by a big publisher…

That's why.

I've lived through the 90s and saw what happened when smaller studios got acquired by EA.

Never again 🤣😂 https://t.co/BHXm37PC2M

— thomasmahler (@thomasmahler) May 7, 2024