Nueva película de The Lord of the Rings en camino

Durante su más reciente junta por el cierre del año fiscal, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, anunció que dos nuevas películas live action inspiradas en el mundo de The Lord of the Rings ya están en producción. La primera de estas estará enfocada por completo en Gollum, con Andy Serkis retomando su icónico papel, y asumiendo el rol de director.

Serkis no será el único que regresará a la Tierra Media, puesto que también se ha confirmado que Peter Jackson será el productor de estas dos nuevas cintas. De igual forma, Fran Walsh y Philippa Boyens, quienes trabajaron en las trilogías de The Lord of the Rings y The Hobbit, también tomarán el rol de productoras. Esto fue lo que comentó Serkis sobre este nuevo proyecto:

“Siiiiiií, precioso. Ha llegado una vez más el momento de aventurarnos en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media, Peter, Fran y Philippa. Con Mike y Pam, y el equipo de Warner Bros en la búsqueda también, junto con WETA y nuestra familia cinematográfica en Nueva Zelanda, es simplemente delicioso…”

Por el momento, los únicos detalles oficiales que tenemos son el hecho de que la nueva cinta llevará el nombre de Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, y llegará a las salas de cine en algún punto del 2026. Fuera de esto, se desconocen los detalles sobre la historia, personajes y cualquier otro elemento. Tomando en consideración el título de la cinta, es probable que esta entrega sea similar al terrible juego de The Lord of the Rings: Gollum, el cual nos presenta una aventura en donde Smeagol es perseguido por las fuerzas de Sauron.

Junto a esto, aún no hay detalles sobre la segunda cinta en la que está trabajando Warner Bros., aunque se espera que Jackson, Walsh y Boyens también tengan papeles de productores en este proyecto. En temas relacionados, muere actor de The Lord of the Rings. De igual forma, aquí puedes checar el nuevo tráiler del siguiente te juego en la Tierra Media.

Nota del Autor:

Por mucho que confío en Andy Serkis, Warner Bros. y Jackson han demostrado que al momento de expandir el universo de Tolkien por su cuenta, los resultados son mixtos. Espero que Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sea una buena película, y no nos deje un mal sabor de boca similar a la trilogía de The Hobbit.

Vía: Deadline