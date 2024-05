Lamentablemente, se ha dado a conocer que Bernard Hill, famoso actor britanico, ha fallecido el día de hoy, 5 de mayo de 2024, a los 79 años de edad. Esta fue una noticia inesperada, puesto que no se habían reportado problemas con su salud previo a este suceso.

El fallecimiento de Hill fue reportado por la BBC en la madrugada del día de hoy y, debido al inesperado acontecimiento, se espera que la familia del actor comparta un comunicado oficial en las próximas horas. De igual forma, por el momento se desconoce la razón de su muerte. Esto fue lo que comentó Barbara Dickson, artista escocesa, al respecto:

“Con gran tristeza me entero de la muerte de Bernard Hill. Trabajamos juntos en el maravilloso espectáculo de John Paul George Ringo y Bert, Willy Russell 1974-1975. Un actor realmente maravilloso. Fue un privilegio haberme cruzado con él. QEPD Benny x”.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8 — Barbara Dickson (@BarbaraDickson) May 5, 2024

Aunque Hill comenzó a actuar desde su juventud, su primer gran rol fue en Boys from the Blackstuff, donde interpretó a Yosser Hughes, un personaje que luchó, y a menudo fracasó, para hacer frente al desempleo en Liverpool. Sin embargo, el actor es reconocido, principalmente, por dos papeles a nivel mundial. El primero de estos es en Titanic, en donde le dio vida al Capitán Edward Smith.

Su segundo papel más reconocido a nivel mundial es Rey Théoden, rol que tomó en The Lord of the Rings: The Two Towers y The Return of the King. Su discurso en la Carga de los Rohirrim en la tercera cinta de esta trilogía es recordada por muchos como uno de los mejores momentos en la adaptación de la obra Tolkien. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la película animada de The Lord of The Rings: War of The Rohirrim aquí.

Que en paz descanse, Bernard Hill.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que un actor tan talentoso ya no esté entre nosotros. Su trabajo como el Rey Théoden es uno de sus mejores trabajos, puesto que fue capaz de darle vida a uno de los personajes más complejos que ha escrito J.R.R. Tolkien, y su icónico momento ante las fuerzas de Sauron en Gondor siempre será recordado.

Vía: BBC