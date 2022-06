Película anime de El Señor de los Anillos comparte arte conceptual

Conforme pasan los meses parece ser que la franquicia de El Señor de los Anillos está regresando a su auge, con algunas series que ya están en producción, así como algunos videojuegos relacionados a la saga. Sin embargo, uno de los proyectos más esperados por parte de los fans es el estreno de una próxima cinta anime que estará basada en dicha obra.

Mediante el sitio conocido como Deadline se dieron a conocer novedades de The Lord of The Rings: War of The Rohirrim, esto incluyendo la parte del cast oficial de voces y un arte conceptual. Entre ellos se encuentran Brian Cox, Gaia Wise y Miranda Otto. Precisamente, Cox le dará su voz al protagonista del capítulo, el rey Rohan, por lo que sonará imponente.

Aquí el arte antes mencionado:

Tenemos a Brian MOTHERFUCKIN COX para interpretar a Helm Hammerhand

Por otro lado, Gaia Wise dará voz a Hera, la hija del rey de Rohan. Luke Pasqualino protagonizará como Wulf, el principal antagonista. Por último Miranda Otto, volverá a interpretar su papel de Eowyn, una doncella escudera de Rohan, y a la vez será la narradora de la cinta anime.

En caso de que no lo tengas tan claro, te dejamos la sinopsis de The Lord of The Rings: War of The Rohirrim:

Cuando un señor despiadado conocido como Wulf pone en su sitio a Rohan, su gobernante Helm y su gente no tienen más opción que defender su tierra con una batalla final en el Abismo de Helm. La película se centrará en Helm y su familia mientras unen a su gente contra un enemigo sediento de sangre y emprenden una batalla imposible de la que los soldados hablarán en las próximas décadas.

El estreno de la película está previsto para el 12 de abril de 2024.

Vía: ComicBook