Se revela nuevo juego de The Lord of the Rings

Con la serie de The Lord of the Rings: The Rings of Power a solo unos meses de distancia, la emoción que el público tiene por esta propiedad ha resurgido bastante. De esta forma, no debería ser una sorpresa escuchar que la obra de J.R.R. Tolkien también se está preparando para llegar a otros medios. Es así que recientemente se reveló un nuevo juego, el cual llegará a PC el próximo año.

Anunciado durante el Epic Games Summer Showcase, The Lord of the Rings: Return to Moria es un juego desarrollado por el estudio independiente conocido como Free Range Games, y North Beach Games serán los encargados de la publicación. Este no es un juego de acción, sino que esta experiencia tiene un enfoque en la sobrevivencia por medio de la creación de equipo. Junto a esto, se ha revelado que este título se desarrolla durante la cuarta edad, algo que no hemos visto mucho, incluso en los libros. Esta es la descripción del proyecto:

“La historia de The Lord of the Rings: Return to Moria lleva a los jugadores más allá de los libros hacia la Cuarta Edad de la Tierra Media, el mundo fantástico creado por J.R.R. Tolkien. Convocados a las Montañas Nubladas por Lord Gimli Lockbearer, los jugadores toman el control de una compañía de Enanos encargados de recuperar el botín perdido de la tierra natal de los Enanos de Moria, conocida como Khazad-dûm o Dwarrowdelf, en las profundidades debajo de sus pies. Su búsqueda requerirá fortaleza, profundizando en las Minas de Moria para recuperar sus tesoros. Los jugadores unirán fuerzas para sobrevivir, fabricar, construir y explorar las icónicas y extensas minas. Los valientes expedicionarios deberán estar atentos mientras acechan misteriosos peligros”.

De igual forma, esto es lo que comentó Chris Scholz, CEO de Free Range Games, al respecto:

“En Free Range Games estamos absolutamente encantados de revelar finalmente The Lord of the Rings: Return to Moria. J.R.R. Tolkien y todas sus creaciones dentro de la Tierra Media están muy cerca de nuestros corazones, y este proyecto presenta una oportunidad increíble para crear nuevas experiencias nacidas de una de las mejores historias jamás contadas. Estamos invirtiendo mucha pasión en el juego para brindarles a los jugadores una experiencia inolvidable”.

The Lord of the Rings: Return to Moria llegará a PC en la primavera 2023. Por el momento solo se habla de una exclusiva de la Epic Games Store, aunque esto podría cambiar en un futuro. De igual forma, se desconoce si este título llegará a consolas. En temas relacionados, The Lord of the Rings: Gollum ya tiene fecha de lanzamiento. De igual forma, estas son las primeras opiniones de The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Nota del Editor:

Como fan de The Lord of the Rings, me emociona la idea de un juego que se desarrolle durante la cuarta edad en donde los enanos sean el enfoque principal. Me gustaría que esta entrega llegue a consolas en un futuro. Necesitamos más juegos de esta serie.

Vía: Epic Games Summer Showcase