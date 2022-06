Fans discuten acerca de los gráficos del remake de The Last of Us

El día de ayer fue motivo de regocijo para los fanáticos de PlayStation, puesto que se anunció el tan rumoreado remake de The Last of Us para la consola más actual de la compañía. Este anuncio fue acompañado por un tráiler que nos deja ver el cambió de aspecto, ya sea en cuanto a los escenarios, personajes y hasta en la iluminación.

Sin embargo, algunos usuarios ya empezaron a discutir mediante las redes sociales, puesto a que algunos les parece un cambió de lo más destacado y a otros les sigue pareciendo lo mismo pero con pequeños toques. Incluso se han hecho videos comparativos al respecto, aún así mencionan que los añadidos no fueron tan grandes, yendo incluso a peor.

Aquí algunos comentarios tanto positivos como negativos por parte del fandom:

El conocido como "Ciclo The Last of Us 1 Remake" pic.twitter.com/7pXFd5o3wE — Garrus (@SrGarrus) June 9, 2022

Repitan conmigo: The last of us no necesitaba remake, solo lo hacen para más dinero y para justificar probablemente los sucesos del 2. pic.twitter.com/GscE3FS6W6 — Domevik ✨En Twitch✨ (@Domevik) June 9, 2022

I don't care what anyone says, a The Last of Us Remake is totally justified. It looks phenomenal. #SummerGameFest pic.twitter.com/SaZwcILIRh — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 9, 2022

No me importa lo que digan los demás, The Last of Us Remake está totalmente justificado. Se ve fenomenal.

The Last of Us Remake looks amazing! September 2nd can’t come here soon enough and the graphics look insane! pic.twitter.com/uBlF5S1swV — Captain Horizon (@Captainhorizon7) June 9, 2022

¡The Last of Us Remake se ve increíble! ¡El 2 de septiembre no puede llegar lo suficientemente pronto y los gráficos se ven locos!

The Last of Us remake graphics are worse than the original, they are really going to ruin one of my favorite games of all time pic.twitter.com/iT0qKXkhmD — Pyra (@Pyra_Groyper) June 9, 2022

Los gráficos del remake de The Last of Us son peores que los del original, realmente van a arruinar uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos.

En noticias relacionadas a TLOU. Se confirman las diferentes ediciones que van a llegar del juego, así como el contenido que vendrá en cada una de las mismas. Si quieres conocer todo al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Recuerda que The Last of Us Part I llegará el 2 de septiembre de 2022 en exclusiva para PS5.

Vía: Kotaku