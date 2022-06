Es oficial, The Last of Us tendrá un remake, el cual estará disponible en septiembre. Considerando que solo faltan un par de meses para el lanzamiento de este título, PlayStation ha revelado las diferentes versiones que podremos comprar y pre-ordenar. En esta ocasión tenemos tres opciones que varían de precio y contenido.

Edición normal

Para comenzar, tendremos la oportunidad de comprar The Last of Us Part I para PS5 a $69.99 dólares, e incluye el juego completo, así como Left Behind, su DLC. Así es, este es un juego de $70 dólares, lo cual ya no debería de ser una sorpresa.

The Last Of Us Pat I Digital Deluxe Edition

Después, tenemos la Digital Deluxe Edition, la cual tiene un precio de $79.99 dólares y, como su nombre lo indica, solo se puede pre-ordenar por medio de la PlayStation Store. Esto es lo que incluye el juego completo y su DLC, así como:

-Dos actualizaciones de habilidades (desbloqueo anticipado)

-Actualización de pistola/rifle (desbloqueo anticipado)

-Flechas explosivas (desbloqueo anticipado)

-Filtro Dither Punk (desbloqueo anticipado)

-Modo Speedrun (desbloqueo anticipado)

-Seis diseños de armas (desbloqueo anticipado)

The Last of US Part I Firefly Edition

Por último, también está disponible The Last of US Part I Firefly Edition por $99.99 dólares. Aquí encontramos el juego completo, su DLC y:

-SteelBook de edición limitada

-The Last of Us: American Dreams #1 – #4 cómics reimpresos con nueva portada

-Desbloqueos tempranos en el juego

-Aumento de las habilidades de velocidad de elaboración y curación

-Mejoras en el aumento de la capacidad del clip del rifle y la velocidad de recarga de 9 mm

-Modificador de juego de flechas explosivas

-Filtro Dither Punk y modo Speedrun

-Seis diseños de armas: Pistola de oro negro de 9 mm, Pistola de filigrana plateada de 9 mm, Escopeta táctica de goma, Escopeta de roble esculpido, Arco blanco ártico, Arco negro carbón

The Last of Us Part I llegará al PS5 el próximo 2 de septiembre de 2022, con un lanzamiento en PC en una fecha posterior. En temas relacionados, este video nos muestra una comparativa entre este remake y el título original.

Nota del Editor:

El paquete de $100 dólares se ve muy bien, aunque la ausencia de un libro de arte podría ser algo molesto para algunos. Junto a esto, considerando que recibes un steelbook, cómics y una serie de ítems en el juego por $30 dólares más en comparación con la versión normal, quizás esto no sea suficiente para convencer a alguien.

