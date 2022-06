¿God of War Ragnarok se volverá a retrasar? Esa es la pregunta que ha perseguido a los fans de PlayStation durante las últimas semanas. Después de un State of Play sin información de este juego, muchos comenzaron a especular que este título llegaría hasta el 2023. Sin embargo, una fuente confiable asegura que sí volveremos a ver a Kratos y Atreus este mismo año.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Bloomberg, God of War Ragnarok está planeado para llegar al PS4 y PS5 en algún punto de noviembre de 2022. Junto a esto, se ha mencionado que la fecha exacta sería revelada a finales de este mismo mes de junio. Por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation.

El reporte también ha mencionado que God of War Ragnarok estaba planeado para un lanzamiento el próximo mes de septiembre, pero problemas con el desarrollo ocasionaron su retraso interno a noviembre de 2022. Aunque esta fecha es bastante posible, aún existe la posibilidad de que algún contratiempo ocasione que este juego llegue hasta el 2023.

Hasta el momento, PlayStation asegura que God of War Ragnarok llegará al PS4 y PS5 en algún punto de 2022. En temas relacionados, otra pista apunta a que este juego sí estará disponible este año. De igual forma, una serie de God of War ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

God of War Ragnarok probablemente si llegue este año. En dado caso de que esto no suceda, ya se hubiera dado a conocer el retraso. Incluso si a finales de este mes no tenemos información, aún está la posibilidad del rumoreado State of Play de agosto.

Vía: Bloomberg