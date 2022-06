Aunque muchos fans se decepcionaron por la ausencia de God of War Ragnarok en el pasado State of Play, hay otros que siguen esperando una fecha de estreno para este título. De esta forma, una reciente pista proporcionada por la PlayStation Store no solo reafirmaría su lanzamiento para este año, sino que proporcionaría una ventana concreta.

De acuerdo con la cuenta de God of War España, al organizar los juegos de tu lista de deseos en la PS Store por fecha de lanzamiento, Ragnarok se posiciona entre Tunic y Forspoken. El juego indie que deja de ser exclusiva de Xbox llega a las consolas de PlayStation el 27 de septiembre, mientras que la nueva propiedad de Square Enix estará disponible el 11 de octubre.

¡Familia! Esto es interesante: Si ordenamos nuestra lista de deseados por FECHA DE LANZAMIENTO, #GodofWarRagnarok se sitúa ENTRE los lanzamientos de #Tunic y #Forspoken 🤔 Esto da a entender que se lanzaría ENTRE el 27 de Septiembre y el 11 de Octubre, respectivamente👀 pic.twitter.com/KTXVO2tpH2 — God of War España – ᚷᛟᛞ ᛟᚠ ᚹᚨᚱ: ᚱᚨᚷᚾᚨᚱᛟᚲ (@GodofWar_ES) June 7, 2022

Es así que esto indicaría que God of War Ragnarok estaría disponible entre septiembre y octubre de 2022. Hasta el momento, esto es solo un rumor, y no hay información oficial por parte de PlayStation. Aunque actualmente no hay algo confirmado, los fans esperan que un nuevo State of Play, el cual estaría enfocado por completo en el siguiente juego de Santa Monica, se lleve a cabo en algún punto de agosto, y aquí se confirme la fecha de lanzamiento del juego.

Por el momento, PlayStation y Santa Monica siguen asegurando que God of War Ragnarok llegará a PS4 y PS5 en algún punto de 2022. En temas relacionados, un nuevo registro apunta a que este título sí llegará este año. De igual forma, una serie de God of War ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Aún tengo esperanzas de que God of War Ragnarok sí llegará este año. Sin embargo, si el rumoreado State of Play de agosto no se lleva a cabo, es probable que veamos a Kratos hasta el próximo año, lo cual será una verdadera lástima, aunque no muchos se sorprenderían.

Vía: God of War España