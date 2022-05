Sony es una compañía que no le tiene miedo a prestar sus propiedades para crear diferente contenido multimedia. Ya vimos esto con la película de Uncharted, y en un futuro estarán disponibles las series de The Last of Us y Twisted Metal, así como una cinta de Ghost of Tsushima. Ahora, a este grupo se le suman God of War, Horizon y Gran Turismo.

Como parte de su más reciente junta de inversionistas, Jim Ryan, CEO de SIE, reveló que tres nuevas series de las propiedades de PlayStation ya están en desarrollo. Aquí encontramos una producción de God of War, algo que ya se había rumoreado desde hace tiempo, la cual llegará a Netflix en un futuro.

Junto a esto, también está en desarrollo una serie de Horizon, la cual estará disponible en Amazon Prime Video. Por último, Gran Turismo también tendrá una adaptación, pero por el momento se desconoce en qué plataforma de streaming estará disponible. Estas tres producciones se suman a The Last of Us de HBO y Twisted Metal de Peacock.

Netflix ha demostrado ser capaz de adaptar videojuegos a series, con casos de éxito como Castlevania y Arcane, aunque también han dejado mucho que desear con propiedades como Resident Evil. Por su parte, Amazon actualmente también se está encargando de una serie de Fallout, de la cual no sabemos mucho. Por su parte, será interesante ver qué compañía logra conseguir los derechos para la producción de Gran Turismo.

Por el momento no hay información relacionada con una fecha de estreno o actores involucrados en estos tres proyectos. En temas relacionados, nuevo registro indica que God of War Ragnarok sí llega este año. De igual forma, al parecer, el cargo extra que se hizo en PlayStation Plus fue solo un error.

Nota del Editor:

Es un poco raro que PlayStation y Sony anuncien más series sin que tengamos un vistazo oficial a The Last of Us de HBO. Sin embargo, esto también podría ser una indicación de lo mucho que confían en sus propiedades, y la importancia que tan solo el nombre de God of War u Horizon tienen.

Vía: IGN