Al parecer, el pago extra de PS Plus se hizo por error

El nuevo PS Plus está a punto de llegar a nuestra región, y esto ha generado bastantes dudas a los clientes potenciales a pesar de que ya dieron una guía definitiva para mudarse. Una de las regiones que ya está probando la expansión es Asia, y a raíz de esto surgió una polémica que gira en torno a los usuarios que tenían membresías acumuladas del servicio.

Ante la problemática, los usuarios se manifestaron mediante las redes sociales, ya que muchos hicieron compras con anticipación para poder transferirse a los diferentes paquetes. Y aunque pareciera que Sony iba a continuar con esto, ya comunicaron que se trata de un error hacía la región, algo que se espera corregirse en los próximos días por venir.

Due to a technical error, players in Asia who have previously purchased a PlayStation Plus membership at a discount have been incorrectly charged for their upgrade pricing. This error has been fixed and impacted players will receive a credit. We thank you for your patience.

