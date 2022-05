Cuando el PlayStation Mini llegó al mercado en 2018, muchos se quejaron sobre la emulación. El principal problema que tuvo la gente, es que estas versiones de los juegos de PS1 corrían a 50Hz, es decir, se usaron las ediciones de Europa, las cuales eran inferiores en calidad en comparación con los 60Hz que se usaban en el resto del mundo. Bueno, tal parece que PlayStation volvió a repetir este error con los juegos clásicos en el nuevo PS Plus.

Aunque aún faltan un par de semanas para la llegada del nuevo PS Plus a nuestra región, varios usuarios de Asia ya tienen acceso a este servicio. De esta forma, un usuario compartió un video en donde se puede ver Ape Escape de PS1 corriendo en el nuevo servicio, así como en el original PlayStation 1. Aquí claramente se puede ver cómo la nueva versión del clásico corre a 50Hz, mientras que el título original sí está a 60Hz.

Looks like PS1 classics are using 50hz PAL versions instead of NTSC. NTSC PS1 feels much smoother than emulated version. 😑😑😑 pic.twitter.com/5q3kRn353h

