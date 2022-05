Muchos esperan con ansias la llegada del nuevo PlayStation Plus. Gran parte de los jugadores desean tener este servicio para así disfrutar de algunos de los clásicos del PS1, PS2, PS3 y PSP en su PS4 y PS5. Sin embargo, aquellos que desean revivir las glorias del pasado no son los únicos que ya desean tener el reimaginado PS Plus, ya que recientemente se reveló que algunos títulos clásicos tendrán trofeos, atrayendo así a todos los cazadores de platinos que existen.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Bend Studios reveló que Syphon Filter, un de los juegos de PS1 que llegarán día uno al nuevo PS Plus, contará con trofeos. Actualmente, se desconoce si todos los títulos clásicos de PS1, PS2 y PSP tendrán este agregado, o si dependerá por completo del desarrollador agregar este extra.

And yes, you can earn the Platinum too. 🏆 pic.twitter.com/uCeE2diz99 — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Te recordamos que la lista de clásicos, hasta el momento, es la siguiente:

-Ape Escape | Japan Studio, PlayStation Original

-Hot Shots Golf | Japan Studio, PlayStation Original

-I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation Original

-Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation Original

-Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation Original

-Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

-Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation Original

-Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation Original

-Worms World Party | Team 17, PlayStation Original

-Worms Armageddon | Team17, PlayStation Original

Solo nos queda esperar al próximo 13 de junio para aclarar nuestras dudas una vez que el nuevo PlayStation Plus esté disponible en nuestra región. En temas relacionados, habrá una forma de disfrutar los clásicos sin pagar por la suscripción Premium. De igual forma, aquí te ofrecemos una comparación entre el nuevo PS Plus, Xbox Game Pass, y Nintendo Switch Online.

Nota del Editor:

Agregar trofeos a los juegos clásicos es algo que genuinamente me llama la atención. Sacar el platino en la actualidad es una de mis actividades favoritas, ya que algunos requieren que explores o realices acciones que uno tendría pensado en una partida normal.

