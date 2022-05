Con la llegada del nuevo PlayStation Plus en solo un par de semanas, los fans han comenzado a hacer lo que mejor saben, comparar este servicio con el de sus competidores. Actualmente, las tres grandes compañías de la industria ofrecen una plataforma de suscripción que te da acceso a diferentes beneficios. De esta forma, se ha creado una lista bastante comprensible que nos indica cuáles son las diferencias y similitudes entre el nuevo PS Plus, Xbox Game Pass y Nintendo Switch Online.

Por medio de Reddit, el usuario conocido como JadedUse2940 compartió una tabla que pone frente a frente aspectos como el precio, los beneficios, la retrocompatibilidad y muchos más entre los servicios de Nintendo, PlayStation y Xbox.

Suscripciones:

-PlayStation: Essential, Extra y Premium/Deluxe (en ciertas regiones)

-Xbox: Xbox Game Pass para consola, PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate.

-Nintendo: Switch Online, Switch Online +Expansion Pack.

Precios:

-PlayStation: Essential $9.99 dólares al mes y $59.99 dólares al año. Extra $14.99 dólares al mes y $99.99 dólares al año. Premium $17.99 dólares al mes y $119.99 dólares al año

-Xbox: Consola $9.99 dólares al mes y $119.9 dólares al año. PC $9.99 dólares al mes y $119.99 dólares al año. Ultimate $14.99 dólares al mes y $177.99 dólares al año.

-Nintendo: Switch Online $3.99 dólares al mes y $19.99 dólares al año. Switch Online + Expansion Pack $49.99 dólares al año

Juegos:

-PlayStation: PS4 y PS5 con Extra y Premium. PS1, PS2, PS3 (via nube) y PSP con Premium.

-Xbox: Xbox original, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S con Game Pass y Ultimate. PC con PC Game Pass.

-Nintendo: NES y SNES con Switch Online y Expansion Pack. Nintendo 64 y SEGA Genesis con Expansion Pack.

Retrocompatibilidad:

-PlayStation: PS4 con disco. PS1, PS2, PS3 (por la nube) y PSP digital.

-Xbox: Xbox original, Xbox 360 y Xbox One con disco y digital.

-Nintendo: No.

Extras:

-PlayStation: Ubisoft+.

-Xbox: EA Play.

-Nintendo: No.

Streaming:

-PlayStation: Sí.

-Xbox:Sí.

-Nintendo: No.

Pruebas de juegos o demos:

-PlayStation: Sí, con PS5.

-Xbox: Sí, con Xbox Series X|S.

-Nintendo: Sí.

Descuentos exclusivos:

-PlayStation: Sí, para PS4 y PS5.

-Xbox: Sí, para Xbox One y Xbox Series X|S.

-Nintendo: No.

Juegos día uno:

-PlayStation: No.

-Xbox: Sí.

-Nintendo: No.

Una vez más, queda claro que Xbox Game Pass es una de las mejores ofertas de hoy en día. Sin embargo, cada una tiene algo atractivo para los usuarios de sus respectivas consolas. En temas relacionados, aquí te contamos TODO lo que necesitas saber sobre el nuevo PS Plus. De igual forma, podrás disfrutar de juegos clásicos sin pagar por este servicio.

Nota del Editor:

Al final del día, todo depende del uso que le des a cada servicio. Personalmente, puedo decir que le sacó más provecho al Switch Online y Xbox Game Pass que al PlayStation Plus, y considerando lo que incluye el nuevo servicio no es tan atractivo, al menos hasta el momento, no creo que las cosas cambien para mí.

Vía: JadedUse2940