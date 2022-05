Habrá una manera de jugar clásicos de PS sin tener que pagar el PS Plus

Las nuevas suscripciones de PS Plus se acercan el próximo mes, y a pesar de tener la información en la mesa, todavía suenan algunas dudas puntuales en la mente de los consumidores. Sin embargo, PlayStation ya ha aclarado una de ellas, una que se relaciona a la retrocompatibilidad con los juegos adquiridos previamente en las tiendas digitales.

Y es que hace poco se confirmó a los seguidores que podrán rejugar a sus clásicos favoritos sin pagar la suscripción en línea, esto siempre y cuando ya hayan comprado algún videojuego dentro de su catálogo. Aquí se incluyen lanzamientos de la primera consola de 1995 hasta la portátil PSP, siendo una manera muy justa de comportarse con el cliente.

De igual manera, algunos de estos videojuegos estarán a la venta de manera individual, esto para no atar a la gente a un plan de suscripción que tal vez no van a utilizar de forma frecuente. Ante todo esto hay una advertencia, dado que ciertos lanzamientos, sobre todo de Square Enix, se han dejado de vender por una razón aún no explicada por la empresa.

En noticias relacionadas a PlayStation Plus. Hace un par de días se confirmaron los videojuegos que harán aparición junto a los nuevos niveles de suscripción el próximo 13 de junio. Aquí se suman clásicos del primer PS, PSP, PS2. PS4 y PS5. Si quieres conocer la lista completa te dejamos un enlace en el que explicamos todo de forma más detallada.

Recuerda que el nuevo servicio se estrenará en un par de semanas más.

Vía: GameSpot