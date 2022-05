Considerando que el nuevo PlayStation Plus por fin estará disponible en menos de un mes, al menos en nuestra región, ya era hora de que la compañía proporcionara información concreta relacionada con los juegos clásicos que llegarán a este servicio. De esta forma, el día de hoy se ha compartido una lista oficial con los títulos clásicos que llegarán al nuevo PS Plus día uno.

Aquellos con una suscripción Premium o Deluxe (disponible solo en ciertas regiones), podrán acceder una lista de juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP. Aunque se habla de que eventualmente veremos más de 300 títulos en este servicio, por el momento solo ha compartido la siguiente lista con títulos clásicos:

PlayStation Studios

-Ape Escape | Japan Studio, Original PlayStation

-Hot Shots Golf | Japan Studio, Original PlayStation

-I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

-Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

-Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

-Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Third Party

-Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

-Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

-Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

-Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Lo interesante, es que además de estos títulos, también se ofrecerán versiones remasterizadas de algunos juegos clásicos. ¿A qué se refiere PlayStation con remasterizaciones? Bueno, las siguientes entregas contarán con una resolución de mayor calidad en comparación con sus versiones de lanzamiento originales, así como un framerate mejorado. Junto a esto, también se incluirán remasterizaciones de previas generaciones. De igual forma, seleccionados juegos de PS1 y PSP contarán con nueva interfaz de usuario, con menús que les permitirán guardar su juego en cualquier momento, o incluso rebobinar si así lo desean.

Estos son los juegos clásicos remasterizados:

PlayStation Studios

-Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

-Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

-Dark Cloud | Japan Studio, PS4

-Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

-FantaVision | SIE, PS4

-Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

-Jak II | Naughty Dog, PS4

-Jak 3| Naughty Dog, PS4

-Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

-Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

-Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

-Siren | Japan Studio, PS4

-Wild Arms 3 | SIE, PS4

Third Party

-Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

-Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

-Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

-Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

-Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

-LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Por último, los usuarios con acceso al plan Premium también podrán gozar de juegos de PS3. Sin embargo, estos juegos solo estarán disponibles por medio del streaming en la nube, por lo que solo regiones selectas tendrán acceso los siguientes títulos:

PlayStation Studios

-Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

-Demon’s Souls | From Software, PS3

-echochrome | Japan Studio, PS3

-Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

-Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

-Ico | Japan Studio, PS3

-Infamous | Sucker Punch, PS3

-Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

-Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

-LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

-MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

-MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

-Puppeteer | Japan Studio, PS3

-rain | Japan Studio, PS3

-Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

-Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

-Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

-Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

-Super Stardust HD | Housemarque, PS3

-Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

-When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Third Party

-Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

-Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

-Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

-Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

-F.E.A.R. | WB Games, PS3

-Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

-Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

-Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Los juegos de PS3 no son remasterizaciones, sino sus versiones originales que estarán disponibles por medio de la nube. Por último, quienes compraron previamente la versión digital de juegos de la generación original de PlayStation y PSP, no tendrán que hacer una compra por separado o registrarse en PlayStation Plus para disfrutar estos títulos en PS4 o PS5.

El nuevo PS Plus llegará a nuestra región el próximo 13 de junio de 2022. En temas relacionados, aquí te decimos cómo cambiar al nuevo PS Plus. De igual forma, Sony resuelve importantes dudas sobre este servicio.

Nota del Editor:

La idea de tener juegos clásicos remasterizados es algo bastante interesante, y algo que probablemente sea el punto de venta para más de una persona que estaba escéptica sobre el nuevo PlayStation Plus. Ahora solo nos queda esperar para ver qué tal corren estos juegos.

Vía: PlayStation