El nuevo PlayStation Plus no solo nos dará la oportunidad de disfrutar de una enorme lista de juegos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP, sino que también nos dará acceso a títulos de PS4 y PS5. De esta forma, por fin se han revelado las entregas que llegarán día a uno a este servicio mejorado.

Todos los usuarios con una suscripción a la versión Extra, Premium y Deluxe (disponible solo en ciertas regiones) podrán acceder a una selección que eventualmente contará con más de 400 juegos de PS4 y PS5. Es así que hoy por fin se ha revelado la lista inicial, en donde encontramos títulos como Marvel’s Spider-Man y The Last of Us: Remastered.

PlayStation Studios

-Alienation | Housemarque, PS4

-Bloodborne | FromSoftware, PS4

-Concrete Genie | Pixelopus, PS4

-Days Gone | Bend Studio, PS4

-Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

-Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

-Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

-Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

-Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

-Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

-God of War | Santa Monica Studio, PS4

-Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

-Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

-Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

-Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

-Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

-Knack | Japan Studio, PS4

-LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

-LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

-LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

-Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

-Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

-Matterfall |Housemarque, PS4

-MediEvil | Other Ocean, PS4

-Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

-Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

-Resogun | Housemarque, PS4

-Returnal | Housemarque, PS5

-Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

-Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

-The Last Guardian | Japan Studio, PS4

-The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

-The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

-Until Dawn | Supermassive Games, PS4

-Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

-Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

-Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

-WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Third Party

-Ashen | Annapurna Interactive,PS4

-Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

-Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

-Celeste | Maddy Makes Games, PS4

-Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

-Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

-Dead Cells| Motion Twin, PS4

-Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

-Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

-Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

-For Honor | Ubisoft, PS4

-Hollow Knight | Team Cherry, PS4

-Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

-Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

-Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

-NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

-Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

-Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

-Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

-Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

-South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

-The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

-The Crew 2 | Ubisoft, PS4

-Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Como pudieron ver, aquí se nos presenta una extensa lista de juegos. Algunas de las entregas first party ya están disponibles en la PlayStation Collection de PS5. Junto a esto, se ha mencionado que esta selección será actualizada de forma constante, por lo que seguramente cada mes se agregarán más experiencias de este nivel. Aquí se menciona que a mediados de cada mes veremos una actualización de juegos para los usuarios a la suscripción Premium y Deluxe.

De igual forma, los títulos de Ubisoft, como Far Cry 3 y Asassin’s Creed Valhalla llegarán por medio de Ubisoft+ Classics, un servicio que estará disponible para los usuarios de PlayStation Plus a partir del próximo 24 de mayo. Aquí se hace mención de 27 juegos, por lo que en un futuro tendremos más información respecto a estas novedades.

El nuevo PlayStation Plus llegará a nuestra región el próximo 13 de junio de 2022. En temas relacionados, estos son los juegos clásicos que llegarán al PS Plus. De igual forma, aquí te decimos cómo actualizar tu suscripción.

Nota del Editor:

Lo importante de esta lista, es que juegos como Gravity Rush y su secuela, así como algunos títulos que ya no son tan sencillos de conseguir, al menos de forma física, estarán disponibles al alcance de todos los interesados. Será interesante ver cuánto tiempo pasará para ver juegos como Horizon Forbidden West aquí.

Vía: PlayStation