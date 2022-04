¿Cómo cambiar de suscripción al nuevo PS Plus?

Nos encontramos a casi un mes del lanzamiento del nuevo PS Plus. De esta forma, PlayStation ha actualizado su sección de preguntas frecuentas en su sitio oficial, para así aclarar algunas de las mayores que el público aún tiene relacionadas con este servicio.

De esta forma, aquí te compartimos las respuestas a las cuestiones que aún necesitan una respuesta para convencerte de unirte al nuevo PS Plus.

¿Cómo cambiar al nuevo plan?

Siempre que tu suscripción no caduque antes de que cambie el servicio, la migración al un nuevo plan de suscripción, en donde conservarás todas las prestaciones y ventajas de PlayStation Plus por las que habías pagado, se hará de forma automática.

¿Qué sucederá con tu suscripción normal a PlayStation Plus?

Cuando llegue el nuevo servicio, tu suscripción se pasará a PlayStation Plus Essential y tendrás acceso a las mismas ventajas de PlayStation Plus de las que ya disfrutas. La cuota de suscripción recurrente y la fecha de pago también se mantendrán igual.

¿Y si ya tienes una suscripción a PS Plus y PS Now?

Si tienes suscripción para ambos servicios cuando llegue el nuevo PlayStation Plus, tu suscripción se migrará al plan PlayStation Plus Premium, y tendrás una nueva fecha de pago única en función de la suscripción que termine más tarde. Recibirás una notificación por correo electrónico con la nueva fecha de pago y cuota de suscripción.

¿El tiempo acumulado en tu suscripción será respetado?

Sí, mantendrás todo el tiempo prepagado en el nuevo servicio.

¿Cómo obtener una suscripción a PS Plus Extra o PS Plus Premium?

Cuando lleguen los nuevos planes de suscripción de PlayStation Plus, podrás cambiar a uno con más prestaciones y ventajas. Cuando lo hagas, se te cobrará una cuota para transferir el tiempo restante de la suscripción actual al nivel deseado. Por ejemplo, si adquiriste una suscripción de 12 meses hace cinco meses y te quedan siete meses, tendrás que pagar una cuota prorrateada para cambiar al plan deseado durante esos siete meses. Cuando llegue la próxima fecha de pago, se te cobrará el precio estándar del plan de suscripción al que hayas cambiado con la frecuencia de pago actual.

¿Qué incluyen los diferentes niveles?

–PS Plus Essential mantiene más o menos como los conocemos los incentivos del Plus de ahora.

–PS Plus Extra, por su parte, da acceso a un catálogo de 400 juegos de PS4 y PS5.

–PS Plus Premium incluye todo lo anterior junto a más de 300 juegos adicionales de PS3 (a través de la nube), PS1, PS2 y PSP. Además, incorpora el juego por streaming y acceso a pruebas de títulos de manera limitada, antes de que salgan al mercado.

Considerando que el nuevo servicio de PS Plus llegará hasta el próximo 13 de junio a nuestra región, esta información seguramente será muy importante para todos aquellos que aún tienen dudas sobre. En temas relacionados, Sony bloquea la acumulación de PS Plus y PS Now. De igual forma, los demos gratuitos estarán a cargo de Sony.

Nota del Editor:

Estas son dudas que la gente aún tiene. Aunque los cambios al nuevo PS Pus no son tan difíciles de entender, Sony no ha hecho el mejor trabajo para transmitir la información de forma correcta. Esperemos que esta sección logre aclarar algunas cuestiones importantes.

Vía: PlayStation