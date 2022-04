5 juegos a seguir en mayo

Continuamos en lo que se podría considerar una de las temporadas más bajas que el medio haya tenido en un largo tiempo si de lanzamientos hablamos. Abril fue un mes bastante flojo e indudablemente, mayo no se quedará atrás, pues básicamente todos los publishers importantes, han decidido guardar su cartas fuertes para más adelante. Como sea, eso no quiere decir que todo vaya a estar completamente seco, pues hay un par de estrenos bastante interesantes a los que creemos, vale la pena ponerles atención. Por tal motivo, te hemos preparado una lista en la que te contamos de cinco juegos que estarán llegando en las siguientes cuatro semanas que deberías de checar.

Trek to Yomi

Desde que fue revelado hace unas semanas, nos quedó claro que la nueva publicación de Devolver Digital algo tenía de especial. La manera en la que luce Trek to Yomi dista por completo de cualquier otro título, esto gracias a su llamativa estética en blanco y negro que busca emular el look & feel de una vieja cinta muda de inicios del siglo XX, en específico a la cinematografía tan característica de Akira Kurosawa. Y sí, en efecto, estamos frente a un juego de samurais ambientado en el periodo Edo en donde tomaremos el control de un joven aprendiz que debe embarcarse en un viaje más allá de nuestro propio mundo en búsqueda de justicia. No te pierdas este nuevo indie que estará llegando este mismo 5 de mayo a Xbox, PlayStation y PC.

Salt and Sacrifice

Sabemos perfectamente que el mercado de los indies metroidvania con elementos de soulslike está súper saturado, no obstante, tenemos que reconocer que hay nombres que tenemos que respetar como por ejemplo, el de Salt and Sanctruary, título de 2016 que causó un enorme revuelo y que este 10 de mayo estará recibiendo una secuela completa bajo el nombre de Salt and Sacrifice, la cual, hará su arribo en el PS4, PS5 y PC con la enorme promesa de superar todos los maravillosos conceptos y bien ejecutadas ideas de su antecesor. Indudablemente, será de las propuestas independientes que más den de qué hablar en este 2022.

Evil Dead: The Game

Seguro que si eres fanático del cine de terror, tendrás dentro de tus favoritas a las cintas de Evil Dead, mismas que de la mano del siempre querido, Sam Raimi, se convirtieron en todos unos clásicos durante los años ochenta. Pues bien, apelando de nueva cuenta a nuestra nostalgia y siguiendo un poco los pasos de otras franquicias de este tipo, el siguiente 13 de mayo estaremos entrando a Evil Dead: The Game, experiencia de multiplayer asimétrico en donde un jugador tomará el papel de villano, mientras el resto intentará escapar de él. La realidad es que estos experimentos han tenido resultados mixtos, pero creemos que en esta ocasión, se entregará al menos algo digno de los fans.

Sniper Elite 5

Los juegos de francotiradores siempre han tenido un lugar especial entre quienes aman los títulos de disparos. Hay algo particular en hacer un tiro preciso de larga distancia sin revelar tu posición que se ha convertido en la base de experiencias completas como por ejemplo, la serie de Sniper Elite, la cual, el 26 de mayo estará dándole la bienvenida a su ya quinta entrega numérica. La espera por este juego ha sido un tanto larga y las expectativas se encuentran bastante elevadas, más por el hecho de que además de estar llegando a consolas de pasada generación, también lo hará en la de actual, además de claro, PC. Indudablemente nos llena de emoción regresar a este mundo, pues la realidad es que estamos frente a una de esas series que no le han sabido fallar a su nicho de fans.

Pac-Man Museum +

Los clásicos nunca mueren y para prueba, la forma en la que Pac-Man siempre encuentra el camino para mantenerse vigente. Luego del éxito que se tuvo con la mega compilación de 2014, este 27 de mayo, Bandai Namco estará poniendo en el mercado Pac-Man Museum +, colección que incluye 14 de los mejores títulos del icónico personaje, pasando desde su era en las arcades, hasta las consolas caseras y portátiles. La verdad es que nunca hay falla ni riesgo con este tipo de productos, la diversión y el valor por tu dinero están completamente aseguradas. Espera regresar al waka waka en el PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.