Todo esto llega a Game Pass en abril

Con abril ya en marcha, Xbox ha decidido revelar la lista oficial de juegos que llegarán a Game Pass durante la primera mitad de este mes, y la selección luce bastante bien, con juegos como Star Wars Squadrons y MLB The Show 22 a la cabeza de estas novedades.

A partir del día de hoy, estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass:

–Cricket 22 (Nube y Consola) – Disponible hoy

–MLB The Show 22 (Nube y Consola) – Disponible hoy

–Chinatown Detective Agency (Nube, Consola y PC) – 7 de abril

–Dragon Age 2 (Nube) EA Play – 7 de abril

–Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Nube) EA Play – 7 de abril

–Star Wars: Squadrons (Nube) EA Play – 7 de abril

–Life Is Strange: True Colors (Nube, Consola y PC) – 12 de abril

–Panzer Corps 2 (PC) – 12 de abril

–The Dungeon of Naheulbeuk (PC) – 12 de abril

–Lost In Random (Nube, Consola y PC) EA Play – 14 de abril

Te recordamos que los juegos de EA Play solo están disponibles por medio de Xbox Game Pass Ultimate. Si no eres de jugar en la nube, entonces títulos como MLB The Show 22, el cual llega día uno a este servicio, y Life Is Strange: True Colors, la más reciente entrega en la serie, son los juegos más llamativos.

Después de un par de ocasiones con novedades bastante sencillas, es bueno ver que Game Pass una vez más se llena de calidad. En temas relacionados, un rumor señala que este servicio tendrá un plan familiar. De igual forma, estos son los juegos de Games With Gold para este mes.

Nota del Editor:

De este grupo, Chinatown Detective Agency es el que más me llama la atención, y el cual seguramente terminaré jugando. Aquí se nos presenta una aventura de policías con un fantástico pixel art. Ya no puedo esperar para tener este título en mis manos.

Vía: Xbox