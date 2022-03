Rumor: Xbox Game Pass tendría un plan familiar

Xbox Game Pass ha sido descrito como el Netflix de los videojuegos. Sin embargo, uno de los elementos que rompe con esta comparación, es que el servicio de Microsoft no cuenta con un plan familiar. Afortunadamente, un nuevo reporte señala que esto cambiará, y Game Pass sí tendría un plan familiar en un futuro.

De acuerdo con Windows Central, quienes han visto información privada, Xbox ya está trabajando para implementar un plan familiar en Game Pass. Con esta suscripción especial, hasta cinco personas podrán acceder a cientos de juegos. Aunque los detalles relacionados con su precio son escasos, se ha mencionado que el plan familiar costará menos que cinco suscripciones individuales a este servicio.

Sin embargo, Xbox aún no está lista para revelar este nuevo plan. De acuerdo con el medio, aún se necesita resolver la distribución de regalías y cómo se compensarían las licencias de publishers third party para los usuarios que opten por esta opción. Junto a esto, se desconoce si el plan familiar será exclusivo de Xbox Game Pass Ultimate, o si la versión normal y la de PC también tendrán acceso a esta suscripción.

Recordemos que servicios como el Nintendo Switch Online, Netflix, Disney+ y más servicios ya cuentan con un plan familiar. Será interesante ver si en un futuro, PlayStation también decida optar por esta suscripción adicional. En temas relacionados, Resident Evil Village no llegará a Xbox Game Pass. De igual forma, esto es lo que pagó Xbox por llevar Marvel’s Guardians of the Galaxy a Game Pass.

Nota del Editor:

Un plan familiar para Xbox Game Pass suena muy bien. Claro, aún necesitamos ver qué tan cara será la suscripción, y dudo que llegue a los $100 pesos que cuesta Switch Online al año con varias personas involucradas, pero esta seguramente será la forma en la muchos por fin le den una oportunidad a este servicio.

Vía: Windows Central