Mucho se ha hablado sobre Will Smith en los últimos días. Si bien la discusión sobre su participación en los Óscar ha sido todo un tema, no hay mejor momento que este para recordar las serie que le dio el estrellato a este actor, estamos hablando de El Príncipe del Rap. Considerando que un reboot está en camino, es hora de hablar sobre los mejores episodios de la serie original. Desde los más divertidos, hasta aquellos que nos hicieron llorar, todo de acuerdo con IMDb.

5-. Identidad equivocada (temporada uno, episodio seis) 8.4

Al ser una serie protagonizada por una minoría en los 90, El Príncipe del Rap se dedica a mostrar la posición que tiene la comunidad afroamericana en Estados Unidos. En esta posición, Will y Carlton, el primo del protagonista, viajan en carro a unas vacaciones. Sin embargo, estos dos chicos son detenidos por la policía, quienes sospechan que este dúo se robó el automóvil. Similar a otras producciones de este tipo, este episodio deja en claro el racismo que hay en este país, solo que con un toque cómico, pero sin dejar de lado la seriedad del tema.

4-. Balas sobre Bel-Air (temporada cinco, episodio 15) 8.5

Continuando con el tema social de Estados Unidos, este capítulo nos presenta un problema relacionado con el uso de armas de fuego en este país. En esta ocasión, a Will le disparan después de defender a Carlton. De esta forma, el primo rico comienza a portar una pistola para protegerse. Es así que el capítulo está enfocado en la forma en la que la violencia ha evolucionado, y que esta no es la solución a los asaltos o la injusticia. Sin embargo, fue este mismo capítulo el que convenció a Will Smith de terminar la serie, ya que, para él, la historia aquí presente, era bastante “cursi”.

3-. Noche de acción (temporada tres, episodio 19) 8.8

Primero el racismo, luego el uso de armas, y ahora este episodio está enfocado en el abuso de sustancias tóxicas. En esta ocasión, Will decide tomar anfetaminas para lidiar con la escuela, trabajo y su novia. Sin embargo, el problema surge cuando, por error, Carlton tomó esta sustancia y terminó en el hospital. Aunque la comedia domina este episodio, no hay que dejar de lado el problema que representa el consumir pastillas, que una persona no sabe exactamente de dónde viene, y cómo reacciona el cuerpo.

2-. Yo, listo (temporada seis, episodio 24) 8.9

El final de la serie nos presenta a la familia Banks listos para avanzar al siguiente capítulo de su vida. De esta forma, Will tiene frente a él una dura decisión, regresar a Filadelfia, o continuar en California. Es así que nuestro protagonista decide continuar por este camino, y terminar la escuela. El enfoque en esta ocasión está en las relaciones, y el clímax emocional que significa decirle adiós a los personajes con los que pasamos seis temporadas. Una buena conclusión para la historia de Willy compañía.

1-. Papá tiene una nueva excusa (temporada cuatro, episodio 24) 9.7

El final de la cuarta temporada de El Príncipe del Rap tiene un enfoque emocional. Después de 14 años, el papá de Will reaparece para aprovecharse de su hijo. El capítulo culmina con un discurso que ha hecho llorar a más de una persona por lo real que todo se siente. El legado de este episodio ha sido tan importante, que hasta el día de hoy, para muchas personas este es el punto más alto de toda la serie, un honor que es más que merecido.