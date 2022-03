ACTUALIZACIÓN: E3 de 2022 ha sido cancelada oficialmente

Actualización: La ESA compartió unas declaraciones oficiales con IGN, en donde confirman la cancelación de E3 de 2022, mientras que al mismo tiempo, anuncian que el evento regresará en 2023 con una “presentación revigorada”. Aquí sus comentarios:

La ESA agregó que la cancelación del evento de 2022 se debe a que la organización enfocará todos sus recursos en el evento del próximo año.

Nota original: Recordarás que a principios de este año, la ESA mencionó que E3 de 2022 se estaría llevando a cabo de forma digital una vez más, esto debido a las complicaciones provocadas por la pandemia del COVID-19. Poco tiempo después, surgieron reportes mencionando que en realidad, los organizadores del evento ya lo habían cancelado tras bambalinas, y solamente estaban esperando el momento adecuado para confirmarlo. Pues bueno, parece que alguien ya se les adelantó con esta noticia.

Vía Twitter, Will Powers, encargado del área de Relaciones Públicas de Razer en América, mencionó haber recibido un correo en donde aparentemente, se confirma la cancelación de E3 2022:

Just got an email… It’s official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this…

